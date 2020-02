Le gardien du Phoenix se dresse devant l’Armada

Bien installé en tête du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le Phoenix a fait de l’Armada de Blainville-Boisbriand sa plus récente victime, mercredi soir, à Sherbrooke.

Les joueurs de l’Armada auront sans doute des cauchemars en pensant au gardien slovaque Samuel Hlavaj, qui n’a cédé qu’une seule fois devant 35 lancers dans un gain de 2 à 1 du Phoenix.

Le Russe Yaroslav Likhachev, avec son 28e but de la saison, a été l’unique marqueur de l’Armada, avec un peu plus de quatre minutes à écouler au troisième tiers. Plus tôt dans la rencontre, la troupe de l’entraîneur-chef Bruce Richardson s’était retrouvée cinq fois en supériorité numérique sans pouvoir en profiter.

Bailey Peach, lors de l’engagement initial, et Taro Jentzsch, en deuxième période, ont touché la cible pour le Phoenix. Dans la défaite, le gardien Émile Samson a effectué 27 arrêts.

L’Armada retrouvera son domicile samedi et dimanche pour des matchs contre les Saguenéens de Chicoutimi et le Titan d’Acadie-Bathurst, respectivement.

Solide duel dans les Maritimes

À Saint John, au Nouveau-Brunswick, le gardien des Mooseheads d’Halifax Alexis Gravel a repoussé 37 des 39 rondelles dirigées vers lui, mais les Sea Dogs l’ont néanmoins emporté par le pointage de 2 à 1.

Il faut dire que son vis-à-vis Noah Patenaude a été également solide avec 35 arrêts. Seul Kevin Gursoy, avec son 20e but de la saison, a réussi à le déjouer lors d’une supériorité numérique. Joshua Roy et Charlie DesRoches ont marqué pour les Sea Dogs.