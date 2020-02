Martin Brodeur se défend de «tanker»

Mackenzie Blackwood ne joue plus aussi souvent qu’en début de saison et l’utilisation sporadique du gardien a incité les mauvaises langues à dire que les Devils du New Jersey veulent augmenter leurs chances de descendre au classement. Martin Brodeur réfute cependant ces allégations.

En entrevue à TVA Sports mercredi, l’adjoint du directeur général Tom Fitzgerald s’est défendu de «tanker».

«On a un plan pour Blackwood. On ne veut pas le brûler. C’est terminé le temps où les gardiens, comme à mon époque, jouent 60-70 matchs par saison. En raison de nos insuccès, on était poussé à le faire jouer énormément à la mi-saison pour voir ce qui se passait avec l’équipe, mais on n’a jamais été dans une situation de participer aux séries.»

«On a donc décidé de prendre un pas de recul pour voir comment il allait performer. Depuis qu’il est moins utilisé, ses statistiques se sont améliorées. La saison prochaine, il devrait obtenir entre 50 et 55 départs. Il va d’ailleurs finir la présente campagne dans ces eaux-là.»

Jusqu’à maintenant, Blackwood a disputé 43 matchs, dont 39 à titre de partant. Il présente une fiche de 21-12-7, une moyenne de buts de 2,73 et un taux d’efficacité de ,916.

En comparaison, le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a déjà obtenu 54 départs.

Avant les matchs de mercredi, les Devils occupaient le 14e rang dans l’Est et le 26e au classement général avec une fiche de 25-27-10 (60 points).

«On n’avait pas trop le choix!»

Par ailleurs, Brodeur soutient qu’il y avait un consensus dans l’organisation sur le fait d’être vendeur à la date limite des transactions.

«Notre situation au classement ne nous donnait pas trop le choix, a-t-il reconnu. Je pense qu’on est hors du portrait des séries depuis décembre! Pour l’avenir de l’équipe, c’était important pour nous d’avoir des choix et des jeunes en retour des joueurs qui allaient devenir autonomes le 1er juillet.»

Avec les départs des attaquants Taylor Hall et Blake Coleman, les Devils pourraient même repêcher trois joueurs parmi les 15 premiers au prochain repêchage.

«C’est une bonne opportunité pour nous de nous améliorer, a-t-il indiqué. On ne sait jamais, on pourrait aussi échanger des choix pour un joueur plus près de la LNH.»