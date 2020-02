Mike Ward Sous Écoute au Centre Bell

Mike Ward a des idées de grandeur. L’humoriste prendra d’assaut le Centre Bell le 18 juillet avec une présentation spéciale de son très populaire podcast Sous Écoute en présence d’invités surprises, a appris Le Journal.

Ce qui était à l’origine un running gag l’an dernier va réellement se concrétiser cet été, dans le cadre de Juste pour rire. Après presque 300 épisodes de Sous Écoute enregistrés devant une poignée de spectateurs au Bordel comédie club, le populaire podcast sera présenté un soir seulement au Centre Bell, devant près de 22 000 personnes.

« À un podcast l’été passé, j’avais dit en joke qu’on devrait faire le Centre Bell. Mais c’était vraiment une blague! » dit Ward, rencontré hier dans les coulisses de l’amphithéâtre du Canadien qu’il a renommé « Centre Brag ».

L’équipe d’evenko, qui gère les spectacles au Centre Bell, l’avait pris au mot et lui avait fait une première offre. Mais l’humoriste l’avait refusée, jugeant que les frais de service étaient trop élevés. Il y a quelques jours, c’est le festival Juste pour rire qui est arrivé avec une proposition que Ward a acceptée.

« Au début, on était supposé faire une tournée des salles du Québec cet été avec Sous Écoute, dit l’humoriste. Mais quand Juste pour rire est arrivé avec cette offre-là, on a décidé d’embarquer et de retarder la tournée. [...] C’est rare que je participe à des événements. C’est le genre d’affaire dont je vais me rappeler dans 20 ans. »

Invités secrets

L’événement à grand déploiement se déroulera sur une scène centrale rotative et mettra en vedette des artistes qui ont marqué les années du podcast. « Je veux que ça devienne comme un best-of de Sous Écoute, mentionne Ward. On a environ 10-12 invités incontournables. Mais on n’a pas encore approché personne! »

Le fidèle acolyte de Ward, le réalisateur de Sous Écoute Yan « Ça fait combien de temps ? » Thériault, sera fidèle au poste. Mais l’identité des autres invités sera principalement tenue secrète jusqu’à l’événement, pour rester fidèle au concept du podcast.

« J’aimerais aussi avoir une première partie avec des invités qui ont aidé le podcast à travers les années, dit Ward. Pour un humoriste, c’est un cadeau de faire le Centre Bell. [...] J’ai toujours trouvé que du stand-up au Centre Bell, ça ne marche pas. Mais pour une raison que je ne comprends pas, j’ai un feeling que le podcast marche. »

Prix raisonnables

En plus de la scène à 360 degrés rotative, ce Sous Écoute grand format comprendra des écrans géants et des effets pyrotechniques. « L’idée du Centre Bell n’a déjà pas d’allure, remarque Ward. Tant qu’à faire, on a décidé d’y aller all in (rires). »

L’humoriste et son équipe ont tenu à garder le prix des billets le plus bas possible. « Ce sera entre 10$ et 75$, dit Mike Ward. Je trouvais ça drôle que le billet le moins cher soit le même prix qu’une bière! Et le prix de mon meilleur billet est celui du pire de Justin Timberlake (rires). »

Même si l’événement s’avère un succès, le gérant de Ward, Michel « Signe-moi Michel » Grenier assure que la soirée n’aura lieu qu’une fois, le risque financier étant trop important. « Même si on vend tous les billets, on ne le refera pas. »

« Zéro stress »

Dans sa carrière, Mike Ward a foulé à deux reprises les planches du Centre Bell, lors d’événements à plusieurs invités. « J’avais joué dans un spectacle pour les maladies mentales et un autre pour Mégantic, dit-il. Si j’allais au Centre Bell faire mon propre show, ce serait pour l’égo, pour dire « regardez comment je suis hot avec mon Olivier de l’année et ma scène 360 ». Mais là, de le faire avec le podcast, je trouve juste ça drôle. Il va y avoir zéro stress. »

Pour Juste pour rire, il s’agira de son deuxième spectacle présenté au Centre Bell durant son festival, après RBO en 2015. « L’événement de Sous Écoute cadre parfaitement avec la folie des grandeurs du festival », mentionne Guillaume Pelletier, producteur délégué à Juste pour rire.

Mike Ward Sous Écoute est le podcast d’humour francophone le plus regardé sur YouTube et le podcast d’humour #1 toute catégorie, tout pays et toute langue confondus sur Spotify Québec. À ce jour, le podcast compte plus de 30 millions de téléchargements.