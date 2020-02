NFL: vers une cuvée historique au prochain repêchage

INDIANAPOLIS | La cuvée 2020 au prochain repêchage semble destinée à proclamer la gloire des receveurs de passes. Les représentants de cette cohorte, cette semaine au «Combine» à Indianapolis, ne cachent d’ailleurs clairement pas leur désir de former un groupe historique en termes de talent et de profondeur.

En 2004, l’illustre Larry Fitzgerald devenait le porte-étendard, toujours actif, de l’année la plus faste pour les receveurs avec sept d’entre eux choisis en première ronde.

Plusieurs autres choix de ce premier tour n’ont toutefois pas connu la carrière professionnelle escomptée, qu’il s’agisse de Roy Williams (7e choix, Lions), Reggie Williams (9e choix, Jaguars), Lee Evans (13e choix, Bills), Michael Clayton (15e choix, Buccaneers) ou Rashaun Woods (31e choix, 49ers).

Photo d'archives, AFP

Cette année, le potentiel s’annonce astronomique avec les Jerry Jeudy et Henry Ruggs (Alabama), CeeDee Lamb (Oklahoma), Tee Higgins (Clemson) et Justin Jefferson (LSU), pour ne citer qu’une infime partie du talent disponible.

Photo d'archives, AFP

Même si l’histoire devrait s’avérer une leçon visant à maintenir les attentes raisonnables, l’engouement l’emporte bien souvent sur la raison.

«La cuvée de cette année, honnêtement, est incroyable. Tu ne peux pas vraiment te tromper avec n’importe quel receveur, que ce soit en première, deuxième, troisième ou quatrième ronde. Peu importe, tu feras un bon choix», a prédit avec audace Lamb, qui figurera logiquement parmi les premiers élus le 23 avril grâce à ses attrapés spectaculaires en pleine circulation.

Une grande profondeur

Les quelques noms énumérés ne représentent évidemment pas l’étendue du potentiel de ce millésime. Les gourous les plus renommés dans l’analyse du repêchage semblent unanimes.

Daniel Jeremiah, l’expert attitré de NFL Network, estime qu’il étiquettera 22 ou 23 receveurs comme potentiels choix de première et deuxième ronde. Il en désigne normalement de 12 à 14.

Todd McShay, d’ESPN, publiait récemment son classement des espoirs et huit d’entre eux figuraient parmi les 27 meilleurs joueurs disponibles.

Quant à Mel Kiper Jr, figure reconnue du même réseau, il estime que 25 à 30 receveurs devraient être sélectionnés lors des trois premiers tours à Las Vegas.

«Dans l’ensemble, les receveurs de ce groupe sont exceptionnels. À peu près tout le monde a connu une grande carrière universitaire et chacun a le potentiel d’en faire autant chez les professionnels», croit Henry Ruggs, reconnu pour sa vitesse électrisante.

Relents de 2014

Si la cuvée de 2004 s’est avérée la plus reconnue pour sa première ronde en frais de joueurs sélectionnés, la productivité de la classe de 2014 en matière de profondeur demeure la référence.

Les Odell Beckham Jr, Mike Evans, Sammy Watkins, Brandin Cooks, Jarvis Landry, Davante Adams, Allen Robinson et John Brown se sont tous établis comme des receveurs de qualité.

«Nous formons le meilleur groupe de receveur depuis l’année d’Odell (Beckham). Il y a du talent partout et nous deviendrons une cuvée légendaire», a affirmé sans la moindre retenue le couteau suisse de l’Université du Colorado, Leviska Shenault, déployé partout sur le terrain.

«Chaque gars dans notre groupe devrait penser qu’il est le meilleur receveur disponible. C’est l’état d’esprit qu’il faut avoir», a pour sa part opiné Jerry Jeudy, que plusieurs perçoivent comme le receveur le plus complet du lot.

Il reste encore beaucoup à accomplir pour que ces jeunes espoirs s’élèvent au rang d’étoiles dans la NFL. Chose certaine, la confiance déborde.

QUELQUES RECEVEURS EN CHIFFRES

Jerry Jeudy (Alabama)

77 réceptions, 1163 verges, 10 touchés

CeeDee Lamb (Oklahoma)

62 réceptions, 1327 verges, 14 touchés

Henry Ruggs (Alabama)

40 réceptions, 746 verges, 7 touchés

Tee Higgins (Clemson)

59 réceptions, 1167 verges, 13 touchés

Justin Jefferson (LSU)

111 réceptions, 1540 verges, 18 touchés

En bref

D’Abbotsford à la NFL

Parmi les receveurs qui devraient trouver leur nid dans la NFL après les plus gros noms, figure le Canadien Chase Claypool, originaire d’Abbotsford, en Colombie-Britannique. Costaud pour sa position à 6 pi 4 po et 230 lb, Claypool pourrait possiblement être transformé en ailier rapproché dans la grande ligue. D’ailleurs, des équipes lui ont demandé de passer les tests physiques à cette position cette semaine. «Je n’avais vraiment pas pensé à cette option parce que je suis un ailier espacé depuis longtemps. C’est un aspect qui pourrait me permettre d’ajouter une dimension à mon jeu. Pour l’instant, j’essaie juste d’être le meilleur receveur possible», a commenté celui qui a revendiqué 66 réceptions pour 1037 verges et 13 touchés à sa dernière campagne à la prestigieuse Université Notre Dame.

Record de vitesse menacé

À partir de jeudi, les espoirs qui le désirent seront évalués lors d’une multitude de tests physiques sur le terrain. L’épreuve qui attire toujours une attention démesurée est celle du sprint sur 40 verges pour évaluer la vitesse des joueurs. En 2017, le receveur John Ross a établi le record avec un chrono de 4,22 secondes. Cette année, les principaux prétendants au trône sont les receveurs Henry Ruggs, de l’Alabama, ainsi que Jalen Reagor, de TCU. Les deux ont annoncé leur intention d’abattre la marque. Les quarts-arrières et ailiers rapprochés seront aussi évalués sur le terrain dans différents tests. Vendredi, les porteurs, joueurs de ligne offensive et membres des unités spéciales seront observés. Les joueurs défensifs seront à l’œuvre samedi et dimanche.

Toujours plus gros

Le «Combine» de la NFL est devenu un monstre qui ne cesse de croître en termes de couverture médiatique. Si bien que la NFL a décidé pour la première fois de déplacer les tests physiques à heure de grande écoute, en soirée, sur sa chaîne NFL Network. Cette décision en apparence anodine occasionne tout un casse-tête pour ceux qui organisent depuis des années le calendrier très serré des événements. Plusieurs restaurateurs d’Indianapolis déplorent même publiquement cette décision, qui les prive de revenus. La complainte a été appuyée savamment par le directeur général des Buccaneers de Tampa Bay, Jason Licht. «Ça nous laisse moins de temps pour de bons steaks», a-t-il maugréé en soulevant l’hilarité générale.