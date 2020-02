Pageau fait déjà partie de la famille des Islanders

L’attaquant Jean-Gabriel Pageau a eu besoin de seulement un match pour se faire des amis chez les Islanders de New York, et pas uniquement par son jeu en infériorité numérique.

Acquis des Sénateurs d’Ottawa à la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lundi, Pageau a touché la cible lors de sa première rencontre avec les Insulaires le lendemain. En troisième période, il a pris son courage à deux mains en jetant les gants devant le défenseur des Rangers de New York Jacob Trouba, qui venait de frapper à la tête Michael Dal Colle.

AFP

En dépit d’une inconduite de partie ayant mis fin à sa soirée de travail et d’une défaite de 4 à 3 en prolongation, le joueur d’avant ne regrettait rien.

«Je voulais prouver que je souhaite être un membre de cette famille et de ce groupe, a commenté Pageau au quotidien Newsday. Vous avez vu que Bails [Josh Bailey] avait également laissé tomber les gants. Cela montre à quel point les gars se soucient des autres. Chacun veut être là pour ses coéquipiers.»

AFP

«Il est réellement un joueur de caractère, a pour sa part louangé Bailey, qui a été le co-chambreur du natif d’Ottawa lorsqu’ils évoluaient pour Équipe Canada aux Championnats du monde en 2018. C’est une bonne personne et nous savions qu’il cadrerait immédiatement au sein de la formation. Il a laissé une excellente première impression.»

Joueur d’impact

L’entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz, s’est aussi dit heureux de compter sur le vétéran francophone qui a accepté une entente de six ans et de 30 millions $ peu après son arrivée.

«Il a un gros impact, a-t-il dit. Vous voyez comment il change notre club à divers égards et comment il prend les choses en main. Quelle excellente décision de Lou [Lamoriello, le directeur général]! Les choix de repêchage ne sont rien; beaucoup d’entre eux ne joueront jamais dans la LNH.»

Le principal intéressé continue certes de nager comme un poisson dans l’eau, d’autant plus que la foule locale l’a rapidement adopté.

«Ce fut un accueil chaleureux et j’ai vraiment apprécié cela, a-t-il admis. L’organisation, l’équipe et tous les joueurs m’ont rendu à l’aise dès le jour 1. Ils m’ont fait sentir comme un membre à part entière de leur famille. En plus de cela, les partisans en ont fait de même. Je me considère chanceux d’être ici.»