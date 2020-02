Sept équipes qui risquent de perdre encore plus souvent...

À la suite de la date limite des transactions, plusieurs formations de la Ligue nationale de hockey se retrouvent dépourvues de très bons éléments. Il est ainsi possible de s’attendre à ce que certaines équipes, dont le Canadien de Montréal, perdent plus souvent qu’à leur tour d’ici la fin du calendrier régulier.

- Devils du New Jersey

Les Devils ont perdu les services de l’attaquant Blake Coleman, échangé au Lightning de Tampa Bay en retour d’un choix de premier tour. À moins que P.K. Subban ne sorte de sa torpeur, la formation du New Jersey risque par ailleurs de souffrir en supériorité numérique à la suite du départ de l’attaquant Wayne Simmonds et du défenseur Sami Vatanen, deux joueurs régulièrement utilisés sur le jeu de puissance. Pour compléter le portrait, le capitaine Andy Greene est parti, tout comme le gardien québécois Louis Domingue.

- Sénateurs d’Ottawa

Déjà pauvres en attaque, les Sénateurs d’Ottawa ont laissé partir leur meilleur pointeur, soit l’attaquant Jean-Gabriel Pageau. Ce dernier affichait aussi le meilleur différentiel (+10) de l’équipe. Bien tourné vers le prochain repêchage, le club ottavien se voit également privé des attaquants Tyler Ennis et Vladislav Namestnikov de même que du défenseur Dylan DeMelo pour la suite du calendrier.

- Kings de Los Angeles

Après avoir échangé le gardien Jack Campbell et l’attaquant Kyle Clifford aux Maple Leafs de Toronto au début du mois, les Kings de Los Angeles ont coupé les ponts avec deux éléments importants: Tyler Toffoli et Alec Martinez. Ils devraient ainsi s’assurer de demeurer au dernier rang du classement de l’Association de l’Ouest.

- Sharks de San Jose

Ça va mal en Californie! En plus des Kings, les Sharks de San Jose et les Ducks d’Anaheim sont dans la «cave» de l’Ouest. Les Sharks n’ont rien fait pour remédier à la situation en se débarrassant du vétéran Patrick Marleau, désormais avec les Penguins de Pittsburgh, mais aussi de l’attaquant Barclay Goodrow et du défenseur Brendan Dillon. Chez les Requins, il y a notamment le gardien Martin Jones qui en arrache cette saison.

- Canadien de Montréal

Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, n’a peut-être pas touché à son noyau, mais il est impossible de perdre Ilya Kovalchuk, Nate Thompson, Nick Cousins et Marco Scandella sans en souffrir. La formation risque de manquer cruellement de profondeur, tôt ou tard... Il y a aussi Matthew Peca qui est parti aider les Sénateurs. Soit dit en passant, tout ça n’a rien non plus pour aider le Rocket de Laval, club-école du Canadien dans la Ligue américaine.

- Red Wings de Detroit

On voit mal comment les Red Wings de Detroit peuvent offrir un rendement encore plus médiocre. Leur fiche de 15-45-4 fait carrément pitié! Heureusement qu’ils ont vaincu le Canadien quatre fois en autant de matchs. Or, ils ne gagneront pas plus souvent avec la perte de l’attaquant Andreas Athanasiou et celle du défenseur Mike Green, tous deux envoyés chez les Oilers d’Edmonton.

- Blackhawks de Chicago

De toute évidence, les Blackhawks de Chicago ne croient plus trop en leurs chances de participer aux prochaines séries éliminatoires. Le gardien québécois Corey Crawford risque d’être encore plus occupé à la suite du départ de Robin Lehner. À la ligne bleue, c’est le défenseur Erik Gustafsson qui se retrouve sous d’autres cieux. Rien de dramatique, mais rien pour renverser la tendance. Gustafsson était quand même le meilleur pointeur parmi les défenseurs des Hawks. Faudra notamment combler son absence en supériorité numérique.