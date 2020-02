[SONDAGE] Que pensez-vous de la programmation 2020 du Festival d'été de Québec?

Terminé l’attente, les prédictions et la valse des rumeurs: le Festival d’été de Québec a levé le voile ce mercredi sur la programmation de sa 53e édition. Maintenant, nous voulons connaître votre avis sur celle-ci!

Comme têtes d’affiche sur les plaines d’Abraham, on trouve, entre autres, Rage Against the Machine, Imagine Dragons, Jack Johnson, Rod Stewart, Les Trois Accords, The National, Halsey et Marshmello.

Quant aux scènes du parc Grande Allée, celles-ci recevront notamment King Crimson, Charlie Puth, Pennywise, Sublime with Rome, Patrick Watson, Awolnation, Jean-Pierre Ferland, Fouki et Cat Power.

Alors, qu'en pensez-vous?