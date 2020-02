D’anciens joueurs du Canadien et de nombreux hommes et femmes d’affaires étaient présents au lancement de la gamme des « Vins et spiritueux Guy Lafleur ». La série comprend des vins et du mousseux, et, éventuellement, du whisky, du gin et de la vodka.

Une bouteille spéciale avec la signature de Guy Lafleur et un coffret sont offerts en importation privée. Il y a seulement 1500 unités disponibles.

Le lancement s’est déroulé tout près du vestiaire du Canadien. Guy Carbonneau est entouré d’Yvon Lambert, Pierre Plouffe, champion de ski nautique, et Dary Laflamme.

La première cuvée provient de la région de Niagara, en Ontario. Guy Lafleur et son partenaire Gilles Chevalier entourent les consultants wine-makers Ann Sperling et Peter Gamble.

Guy Lafleur et son partenaire Gilles Chevalier sont en compagnie de Marc-André Olivier et des membres de l’équipe, Colette et Elena Emery-Chevalier.

Michel Lemyre, Jean-Pierre Desgagné, Pierre Labranche, le célèbre barbier Menick et Yves Labranche, qui sont en compagnie de Réjean Houle, se sont procuré plusieurs bouteilles de vin.

Guy Lafleur, qui a identifié le genre de vin qu’il aimait, est entouré de fins connaisseurs de vins, Richard Beaudry, Maurice Rinaldi, Michel Cantin et Daniel Desjardins.

Le président du Canadien, Geoff Molson, et l’ancien capitaine Vincent Damphousse ont félicité Guy Lafleur pour son excellent choix de vins.

Guy Lafleur, son épouse Lise et son fils Martin, qui travaille au sein de l’équipe Vins et Spiritueux Guy Lafleur, étaient réunis au centre du vestiaire du Canadien.