20 activités gratuites pour la relâche

Pour la relâche, plusieurs activités gratuites plus intéressantes les unes que les autres nous sont proposées. En route pour une semaine qui sort de l’ordinaire...

Des jeux

Nuit blanche à la Grande Bibliothèque

Samedi, à la Grande Bibliothèque, à l’Espace Jeunes, niveau M, de 18 h à 22 h, les jeunes de 6 à 13 ans pourront créer des plantes pixélisées, s’adonner à des jeux de société, danser, se faire maquiller, bref, jouer. Plusieurs activités pour tous sont également prévues : danser sur le parvis, participer à une soirée d’improvisation, etc. La bibliothèque sera ouverte jusqu’à 1 h. Entrée libre. À noter que plus de 200 activités aussi gratuites auront lieu à Montréal dans la nuit de samedi.

Montréal Joue

Jusqu’au 8 mars, Montréal joue propose plus de 300 activités sur l’île, dont plusieurs dans les bibliothèques de la ville. De plus, samedi 7 mars, de 10 h à minuit, et dimanche 8 mars, de 10 h à 20 h, au Théâtre Paradoxe (5959, boul. Monk), tout le monde aura accès à plus de 500 jeux de société, à des jeux vidéo, à des animations, etc. C’est ouvert à tous et gratuit.

Tous dehors

Initiation au ski pour les 5 à 8 ans

Dans le cadre de l’Expérience maneige qui a lieu, entre autres, au Centre de la nature de Laval et au parc Michel-Chartrand de Longueuil, les enfants de 5 à 8 ans peuvent être initiés gratuitement au ski alpin et à la planche à neige « sous la supervision d’animateurs dynamiques et aux aguets ». Ils s’exerceront au tapis roulant, à la glisse, aux premiers virages. Après cette initiation, votre enfant recevra une offre pour un forfait à 25 $. Pendant la semaine de la relâche, c’est ouvert tous les jours. Aucune réservation, « premier arrivé, premier sur la pente ».

Des raquettes gratuites

Dans certains parcs-natures de la ville, on propose de prêter des raquettes pendant la relâche. Ainsi, au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (2425, boul. Gouin Est), on vous les prêtera lundi, de 10 h à 15 h 30 ; on s’informe au 514 280-6733. Au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies (Pavillon des marais), c’est mardi, de 10 h à 15 h, on s’informe au 514 280-6691.

Au parc National d’Oka

On paie un prix d’entrée dans les parcs nationaux du Québec (8,75 $ pour les 18 ans, gratuit pour les 17 ans et moins), mais ensuite, plusieurs activités sont gratuites. Du lundi 2 au vendredi 6 mars, au Parc national d’Oka, toute la famille pourra randonner, tout en trouvant divers indices sur les chemins, une sorte de rallye. Rendez-vous au centre de services Le Littoral, entre 8 h et 16 h. Gratuit, aucune réservation nécessaire.

Dans le Vieux-Port

À Pointe-à-Callière

Du samedi 29 février au samedi 7 mars, Pointe-à-Callière propose aux familles une foule de découvertes tant payantes que gratuites. Parmi les activités gratuites, tous les jours de 11 h à 16 h, sur le site extérieur, on vivra aux couleurs et aux rythmes du Pérou et des Incas : découverte de leur mode de vie, création musicale, création visuelle, des contes et des légendes, on pourra même voir des alpagas et en apprendre sur la laine de cet animal. Si vous avez faim, un food truck sera sur place.

À Bon Port !

Au Grand Quai du Port de Montréal (200, rue de la Commune Ouest), on peut visiter l’exposition interactive À bon port ! On y découvre les métiers portuaires et on comprend mieux le cycle de transport des marchandises. C’est samedi et dimanche, de midi à 17 h, et de lundi à vendredi pour la relâche, de 11 h à 18 h. Gratuit.

Des animaux

Les animaux ont-ils le temps de jouer ?

Après la recherche de nourriture, leur protection et la défense de leur territoire, qu’en est-il des interactions sociales des animaux ? Les animateurs de Guepe renseigneront les jeunes au Parc-nature du Cap-St-Jacques (20099, boul. Gouin Ouest), vendredi 6 mars, de midi à 16 h. Vous pourrez aussi en profiter pour visiter l’étable de la ferme écologique : vaches, chèvres, moutons, lapins, etc. Gratuit.

Éducazoo à Terrebonne

Dimanche 1er mars, à 10 h et à 11 h, au Moulinet (950, place Île-des-Moulins), on passera un moment magique en compagnie d’animaux domestiques et exotiques. La présentation d’Éducazoo permet aux jeunes d’acquérir une panoplie de connaissances. Aucune réservation requise, gratuit, mais attention, les places sont limitées.

Du cirque et des marionnettes

Arrête ton cirque, c’est la relâche !

Voilà une belle occasion de plonger dans l’univers du cirque. Dans les bibliothèques et galeries du réseau, on pourra voir des expositions, des films et plusieurs spectacles. Parmi les activités sans réservation nécessaire : Remous Remis - La marche du crabe, une pièce pour les 3 à 6 ans sur les règles, qui sera présentée mardi 3 mars, 11 h, à l’église St.Jax (1439, rue Sainte-Catherine Ouest). Entrée libre.

Paradoxe Le Pirate

Un pirate qui jongle, fait des tours de magie et raconte ses histoires, c’est le personnage haut en couleur que les jeunes pourront découvrir, dimanche 1er mars, 15 h, à la Maison culturelle de Montréal-Nord ; mercredi 4 mars, 13 h 30, à la Maison de la culture Côte-des-Neiges ; jeudi 5 mars, 14 h, au Théâtre Mirella et Lino Saputo (Centre Leonardo Da Vinci). Recommandé pour les 5 ans et plus.

Entrée libre.

À la TOHU

De lundi à vendredi, pendant la relâche, il y aura « de quoi lâcher son fou » à la TOHU : des stations d’initiation aux arts du cirque, une zone de jeux Passe-Partout et un film tous les jours. Les films sont présentés pour 3 $, tout le reste est gratuit. De plus, du dimanche 1er au dimanche 8 mars, au parc Frédéric-Back (accueil à la Roulotte au 2475, rue des Regrattiers), les enfants de 6 à 13 ans pourront s’initier au ski de fond. On réserve sur le site.

La rue des rêveries

Du 6 mars au 29 mars, dans le cadre du Festival des Casteliers, qui propose plusieurs spectacles payants dans l’arrondissement d’Outremont, la créatrice de personnages Lucie Émard présente La rue des rêveries à la galerie d’art d’Outremont (bibliothèque Robert-Bourassa, 41, avenue Saint-Just). « Dans une rue reconstituée, des maquettes aux mille détails abritent de nombreux personnages attachants. » Horaire : Du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h, samedi et dimanche, de 12 h à 17 h.

Des arts

Au Musée des Beaux-arts de Montréal

Du mardi 3 au vendredi 6 mars, le MBAM propose entre autres deux activités familiales qui plairont aux jeunes. Mélis-mélos rigolos est un atelier ouvert en continu de 10 h 30 à 16 h. On y crée des personnages drôles dans la tradition du cadavre exquis. Les jeunes (6 ans et plus) doivent être accompagnés d’un adulte. Également de mardi à vendredi, de 13 h à 14 h 30, un atelier de création, Autour d’Humanae, propose aux jeunes de 8 à 12 ans, aussi accompagnés d’un adulte, de réaliser un autoportrait. C’est gratuit, les laissez-passer sont distribués le jour de l’activité. Des ateliers sont aussi offerts les week-ends.

Un atelier mexicain de création

Mardi 3 et mercredi 4 mars, 13 h, à la Maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga, métro Honoré-Beaugrand), on pourra visiter avec les jeunes l’exposition Le bestiaire du rêve, de Dinorah Catzalco, puis réaliser une œuvre en compagnie de l’artiste. On sera introduit aux animaux fantastiques de la culture mexicaine : les alebrijes.

Entrée libre, aucune réservation requise.

Du collage et de la danse à la Place des Arts

On présente Le trésor, un spectacle payant (20 $), à la Cinquième salle de la PDA, et, tout à côté, à l’Espace Georges-Émile-Lapalme, du mercredi 4 au samedi 7 mars, de 13 h à 16 h 30, les enfants et les jeunes pourront s’adonner à une foule d’activités : la fabrique d’histoire, la chasse aux trésors, le Bibli-Arts de la scène, des collages, de la danse, du théâtre d’ombres.

Entrée libre.

Festival Art Souterrain

Jusqu’au 22 mars, on pourra admirer plusieurs œuvres d’artistes contemporains dans les sous-sols de la ville. Du côté des activités gratuites, dimanche 1er mars, de 12 h 30 à 15 h 30, au Palais des congrès de Montréal, la maquilleuse professionnelle Catt Original installera ses pinceaux pour maquiller les enfants. Dimanche 8 mars, de 11 h à 13 h, toujours au Palais des Congrès, l’atelier Repense ta ville proposera aux enfants de construire une maquette géante à partir de matériaux recyclables.

Des films

Dora et la cité perdue

Mardi 3 mars, 14 h, et jeudi 5 mars, 10 h 30, à la bibliothèque Saint-Léonard (8420, boul. Lacordaire), les jeunes pourront voir Rose et Violet, un court métrage d’animation qui raconte l’histoire de deux sœurs siamoises et acrobates, ainsi que Dora et la cité perdue. À noter que vous trouverez plusieurs films en projection dans les bibliothèques sur le site accès culture Montréal.

Gratuit, aucune réservation requise. | accesculture.com/

Festival international du film pour enfants de Montréal

Dans le cadre de la 23e édition du FIFEM, les enfants peuvent voir plusieurs films payants, mais quelques activités gratuites sont également à l’horaire. Jeudi 5 mars, à la bibliothèque Hochelaga (1870, rue Davidson), à 11 h, les enfants de 5 ans et plus pourront voir La petite plongeuse et autres histoires. Également à la bibliothèque Hochelaga, jeudi à 14 h, le FIFEM propose aux jeunes de 8 à 12 ans un atelier de pixilation pour apprendre les techniques d’animation image par image. On doit s’inscrire à l’atelier (514 872-3666), mais pas au film.

Sortir de la ville

Empire Games à Bromont

Si vous souhaitez sortir de la ville, samedi 7 mars, à Bromont, Empire Games présente une compétition de snowboard ouverte à tous. On participe ou on y assiste. Les participants s’inscrivent à 9 h ; à 12 h 30, on assiste aux entraînements ; à 13 h 30, ce sont les compétitions ; à 18 h 30, on verra un spectacle de snowboard RAIL JAM ; à 21 h, on entendra le groupe hip-hop Alaclair Ensemble.

Bonne relâche ! Et si vous êtes en ville, la STM offre le transport gratuit aux 6 à 11 ans, cette semaine : stm.info