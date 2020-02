CARON, Roger



À Montréal, le 11 février 2020, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Roger Caron.Il laisse dans le deuil ses filles Julie et Annie, ses petits-fils Léo, Rémi et Louis, ses frères et soeurs: Marcel (Diane), Raymond (Nicole), Jean-Yves (Nicole), Jacques, Sylvie (André) et Monique (Mario) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février de 9h à 12h. Les funérailles suivront à 12h en la chapelle du complexe funéraire