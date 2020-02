PAQUETTE, Michel



À Boynton Beach, Florida, le 15 janvier 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Michel Paquette.Il laisse dans le deuil ses soeurs Diane, Carmen et Lucie ainsi que famille et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 février 2020 de 11h à 17h et de 19h à 21h aucomplexe funéraireUne messe aura lieu le samedi 29 février à 11h à l'église St-Jean-de-Matha, 2700 rue Allard, Montréal.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.