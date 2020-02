LEFEBVRE, Lilianne

(née Robinson)



À L'Assomption et anciennement de Terrebonne, le 24 février 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement et entourée de l'amour de sa famille, madame Lilianne Lefebvre (née Robinson), épouse de feu monsieur Edmour Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Luc), Pierre (Isabelle) et Pierrette (Robert), ses petits-enfants Caroline, Pierre-Paul (Anne-Marie), Jonathan, Valérie et Marie-France (Kevin), ses arrière-petits-enfants Tristan, Nathan, Léa et Océanne, sa soeur Fernande (Marius), sa belle-soeur Denise, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février 2020 de 13h à 16h au850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QCUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du salon.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de L'Assomption, particulièrement ceux du 4e étage pour les bons soins prodigués à notre mère.