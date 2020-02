5 hôtels luxueux et abordables pour des vacances au soleil réussies

En collaboration avec





Vous en avez marre de l’hiver ? C’est tout à fait normal — les tempêtes de neige et le ciel gris donnent le goût d’aller voir ailleurs si on y est !



Si vous prévoyez des vacances prochainement, vous aurez peut-être envie de les passer bien au chaud, les pieds dans le sable. Or, choisir une destination soleil n’est pas toujours facile – surtout si vous souhaitez voyager à petit prix sans faire de compromis sur la qualité de l’hôtel.

Voici cinq nouveaux établissements hôteliers tout-inclus à la fois luxueux et abordables où passer des vacances mémorables cette année !

Situé à seulement 20 minutes de route de Cancún, ce complexe de 570 chambres fait face à une grande plage de sable blanc. Vous y trouverez pas moins de douze bars et tout autant de piscines (dont une pour enfants), un golf gratuit et des suites spacieuses au design minimaliste.

Envie d’aventure? Sachez que vous pouvez entreprendre une excursion d’un jour à Isla Mujeres, une charmante municipalité mexicaine où vous pourrez essayer la tyrolienne, visiter l’aquarium de tortues marines et aller à la rencontre de dauphins!

Punta Cana est l’une des destinations les plus prisées par les amateurs de tout-inclus et pour cause ! On y trouve maintenant le Lopesan Costa Bavaro. Ce nouvel établissement situé aux abords de la plage, coté 4 étoiles et demi, propose 1000 chambres avec vue sur la mer. Sur place, un bar sportif, un casino, un restaurant français et un parc aquatique (entre autres!) vous garantiront des soirées festives après une journée à la piscine.

Vous prenez congé des enfants? Une section réservée aux adultes est également offerte.

Les fanas d’architecture craquent pour le Royalton situé le long de la mer des Caraïbes. Ce complexe hôtelier a été dessiné par le Mexicain Jack Zyman qui n’avait qu’un seul objectif en tête : voir la mer qu’importe où l’on se trouve. Un défi relevé avec brio puisque chaque chambre offre une vue imprenable en plus de proposer un environnement sonore enveloppant, adapté au moment de la journée.

Ne manquez pas la terrasse sur le toit, le parcours d’hydrothérapie du spa et les nombreuses animations du théâtre-cabaret qui illumineront vos soirées à coup sûr.

C’est sur la petite île de Cayo Santa Maria que s’érige le Paradisus Los Cayos, un établissement écologique au design épuré. Une large variété de suites nichées dans des bungalows en bord de mer est proposée dans cet établissement qui affiche quatre étoiles.

Si vous êtes du genre sportif, vous pourrez profiter des nombreuses activités plein air offertes par l’hôtel : kayak, planche à voile, cours de danse, plongée... Les petits, quant à eux, ne seront pas en reste avec le terrain de jeux aquatique et le miniclub qui leur est réservé!

À seulement quelques minutes de l’aéroport de Punta Cana, le centre de villégiature Ocean El Faro se dresse sur une plage de sable fin. Inspiré par l’architecture des musées d’histoire naturelle, l’établissement s’ouvre sur une salle dominée par un squelette de baleine suspendu au plafond. Dehors, un phare arrimé au complexe offre une vue spectaculaire sur l’eau et la végétation luxuriante.

L’hôtel comprend également un piano-bar, une série de suites spacieuses, un magasin de crème glacée, une allée de quilles... bref, pas de quoi s’ennuyer en République dominicaine!

Ça vous donne envie de partir? Avec une plateforme comme Voyage à Rabais, dénichez facilement des forfaits tout-inclus pour profiter de vacances inoubliables à prix doux!