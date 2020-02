MASSICOTTE, Gertrude

Soeur M.-Madeleine-Gertrude, S.S.A.



À la Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne, Lachine, le 26 février 2020, à l’âge de 94 ans, est décédée soeur Gertrude Massicotte, S.S.A. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Roméo Massicotte et de feu Maria Therrien.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses neveux et nièces Louise, Yves, Claude, Johanne et Pierre Massicotte, plusieurs petits-neveux et petites-nièces, une cousine, Denise Therrien, ainsi que plusieurs amies et amis.Elle sera exposée à la745, avenue Esther-Blondin(angle 18e Avenue et Provost, Lachine)le lundi 2 mars 2020. Le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h15.Les funérailles auront lieu le même jour, à 10h30, en la chapelle de la Maison mère, suivies de l’inhumation au cimetière de Lachine dans la section réservée à la Congrégation.Prière de ne pas envoyer de fleurs.