FORTIN, Gérard



Au C.H.S.L.D de St-Jérôme, le 25 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gérard Fortin, époux de feu Pierrette Mireault. Il laisse dans le deuil ses enfants Monique (François) et Pierre (Monique), ses petits-enfants Emmanuel, Myriame, Christian, Maryse, Janika et Josiane, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Denise et feu Marie-Marthe, ses beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 1er mars 2020, de 9h30 à 11h à laUne cérémonie aura lieu le même jour à 11h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.