DAIGNEAULT, Denys



À St-Hyacinthe, le 12 février 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Denys Daigneault, fils de feu Léonidas Daigneault et feu Marguerite Robillard, natif de Saint-Bruno/Chambly.Le défunt laisse dans le deuil ses six enfants: Gary, Diane, Dale, Lynda, Sandra et Anny, ses treize petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Lui survivent également soeurs et frères: Carmen, Des Neiges, Jean-Yves et Michel, neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux autres parents et amis, sans oublier son amie de coeur madame Anita Dufault. Il rejoint ses frères et soeurs: Claude, Paul-Aimé, Gaétan, Robert et Réjeanne.On se souviendra de lui pour son énorme implication dans le monde du folklore québécois et ce pendant plusieurs années.La famille recevra vos condoléances à la5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHEle dimanche 1er mars 2020 de 10h à 12h30. Une cérémonie-hommage sera célébrée à la chapelle à 12h30.