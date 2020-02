Cinq activités à faire à Montréal durant la relâche

MONTRÉAL – La semaine prochaine, c’est la relâche pour la plupart des étudiants montréalais. Il s’agit d’une belle occasion de briser la routine et de prendre congé pour profiter des belles journées ensoleillées en famille ou entre amis. Voici cinq suggestions d’activités pour ceux qui manquent d’inspiration.

1- Plein air au mont Royal

Qui dit relâche dit nécessairement activités hivernales extérieures. Quoi de mieux que de profiter des dernières neiges de la saison pour faire des promenades en raquettes, de la glissade sur de grosses bouées gonflables, du ski de fond ou tout simplement pour se promener sous le beau soleil printanier, tout ça dans le parc du Mont-Royal. Ce sont des activités gratuites ou à petit prix qui conviendront certainement à tous. De plus, -il faut le souligner-, ce genre d’activité se marie bien avec un chocolat chaud décadent à la fin de la journée, pour ceux qui cherchaient encore une bonne excuse pour se gâter.

2- Festival Montréal joue

Les astres s’alignent: la semaine de relâche, cette année, tombe exactement dans les dates de la huitième édition du Festival Montréal joue, qui se poursuit jusqu’au 8 mars. Cette année, la programmation propose plus de 300 activités ludiques réparties dans les 45 bibliothèques de la Ville de Montréal. De plus, pour bien couronner la semaine de relâche, le Randolph organise une fin de semaine qui unira jeux de société et jeux vidéo au théâtre Paradoxe (5959, boulevard Monk) les 7 et 8 mars. La fin de semaine devrait être remplie d’animations, d’exclusivités et de surprises, et ce, gratuitement.

3- Plusieurs expos à voir

Il ne manque jamais d’expositions à voir à Montréal. Pour les familles, Pointe-à-Callière propose plusieurs expos différentes sur le Pérou, les pirates ou encore les créatures merveilleuses. Pour la semaine de relâche, le musée a aussi concocté diverses activités immersives ou créatives, gratuites ou incluses avec l’achat d’un billet, pour toute la famille. Le Centre Phi propose pour sa part l’exposition Mirages & Miracles, qui navigue dans un univers de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d’illusion holographique et de vidéo-projection. Sinon, jusqu’au 22 mars, le festival Art Souterrain propose des galeries d’art dans les tunnels souterrains piétonniers.

4- Patiner un peu partout

Pour les amateurs de patin sur glace, il sera possible de profiter du congé pour aller patiner, seul ou en groupe, avec les enfants ou avec sa douce moitié. Si vous n’avez pas de patins, les patinoires du parc La Fontaine et du Lac-aux-Castors vous permettent d’en louer, à petit prix. L’entrée sur la glace est gratuite. Sinon, la patinoire du Vieux-Port, l’étang du parc Jarry ainsi que la glace du parc Maisonneuve peuvent également être de bonnes possibilités pour passer une belle journée. Plusieurs arénas offrent aussi des plages horaires de patin libre.

5- Démystifier la vie

Bien sûr, il reste également les grands classiques de l’Espace pour la vie de Montréal, qui permettront aux petits et grands de découvrir les mystères de la vie à travers diverses activités. Cette année, pour la relâche, le Planétarium propose d’élucider le mystère des étoiles filantes, pendant que le Jardin botanique s’attaquera plutôt à celui des plantes étranges. Malheureusement, cette année, il faudra se passer du Biodôme et de l’Insectarium, qui se refont une beauté. Pour compenser, le Centre des sciences de Montréal suggère une expérience interactive sur les métamorphoses du corps humain au fil du temps. De quoi occuper toute la famille.