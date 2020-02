Dès cet été: les Communauto autorisés aux parcomètres

MONTRÉAL | Il sera possible de se stationner pratiquement n'importe où cet été au centre-ville de Montréal avec les véhicules d'autopartage de Communauto.

Un projet pilote permettra aux utilisateurs du programme FLEX de Communauto de laisser leur véhicule devant les parcomètres de stationnement d'un large secteur dès le mois de juin.

Le prix du stationnement assumé par la compagnie sera le même que pour les automobilistes qui utilisent leur propre voiture. Le président et fondateur de Communauto, Benoît Robert, explique qu'un prix fixe de quelques dollars sera facturé au client.

Le responsable de l'urbanisme et de la mobilité au comité exécutif, Éric Alan Caldwell, ne craint pas que les voitures d'autopartage envahissent les stationnements.

Ce dernier estime plutôt que cette initiative amènera une meilleure rotation des véhicules dans le centre-ville. «Un propriétaire d'un véhicule privé va laisser son auto [devant un parcomètre] le temps de ses opérations, par exemple, 2 h de magasinage, alors que là, il se peut que l'auto reparte sept minutes plus tard», a mentionné M. Caldwell.

«L'idée, c'est de trouver un équilibre [...] tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une rotation [des voitures] le plus possible», a aussi affirmé M. Robert.

Plus d’autos et de zones

Cette annonce survient quelques jours avant le retrait officiel des 460 voitures de ShareNow (anciennement Car2go) à Montréal et dans toute l'Amérique du Nord.

Communauto profite de l’occasion pour faire grossir sa flotte. D'ici le mois de mai, ce sont 205 véhicules du volet FLEX qui seront ajoutés aux 850 voitures actuelles.

La zone de desserte du volet FLEX sera d’ailleurs élargie dans les secteurs de LaSalle et Cartierville, et Communauto desservira mieux les secteurs Notre-Dame-de-Grâce, Outremont et la gare Canora. Quelques points de chute seront aussi ajoutés sur la Rive-Sud au cours de l'année.