Ce week-end, petits comme les grands seront en mode relâche. Que vous soyez un universitaire en quête de sensations fortes ou un parent à la recherche d’activités pour toute la famille, la métropole regorge de sorties pour ravir les petits comme les grands. Voici donc trois sorties amusantes et originales, question de bien démarrer cette pause de mi- saison.

MANGER : Le Giulietta : nouvelle adresse pour toute la famille

Photo courtoisie

Petit ou grand, qui n’aime pas les pâtes et la pizza? L’homme d’affaires Vincent Guzzo, le restaurateur Francis Rodrigue (propriétaire du Jellyfish) et le chef-associé Érik Mandracchia, l’ont compris avec leur tout nouveau projet Giulietta Marché Central. Suite au succès unanime de la première succursale à Saint-Léonard, les partenaires ouvrent ainsi une deuxième adresse dans le coin de l’Acadie, à quelques pas du Cinéma Guzzo. Les lieux spacieux qui peuvent accueillir de grands groupes, est idéal pour célébrer des anniversaires ou encore se réunir pour des soupers de famille. Parlons bouffe. C’est le genre de resto que j’aime qualifier de beau, bon, pas cher. Vous voyez le genre? On ne se casse pas la tête et les saveurs sont au rendez-vous. J’ai adoré la salade de pieuvre avec fenouil, pommes de terre, câpres, céleri, persil, olives noirs et chili. Miam! Mon plat préféré? La fameuse et savoureuse lasagne Napoletana : servi comme à la façon Nidi (appellation italienne qui veut dire nids au pluriel), que l’on a fourré d’une sauce béchamel et de jambon et que l’on a garni d’une sauce bolognaise au porc. C’était cochon à souhait. Pour les pizzas, vous avez le choix de près de 20 saveurs différentes. Coup de coeur pour la Cacio e Pepe avec Fior di latte, pancetta, pecorino romano, poivre et huile d’olive. À noter que tout est fait maison : de la sauce, à la pâte, passant par la focaccia. (951 Crémazie Ouest, Montréal)

BOIRE : Le cidre en vedette

Photo courtoisie

La pomme est en vedette! C’est demain que le coup d’envoi sera lancé pour Le Mondial des Cidres SAQ, à la Grande-Place du complexe Desjardins de Montréal, au cœur du Quartier des Spectacles. Cette 13e édition offrira une programmation festive et remplie de nouveautés. Ne manquez pas ce soir, la Soirée chic avec dégustation de cidres mousseux et bouchées gastronomiques, avec prestation de la chanteuse Sarah Dagenais-Hakim. De plus, soyez au rendez-vous, ce dimanche au nouveau Brunch, qui vous prépare un festin de tapas préparé par la chef invité Mélodie Momy de l’Épicerie urbaine Masson. Plusieurs stations de cidricoles seront sur place pour vous faire découvrir les divers produits de chez nous. (150 Rue Sainte-Catherine O, Montréal)

SORTIR : La Nuit blanche est de retour!

Photo courtoisie

Que vous soyez friands de gastronomie, d’art, d’humour ou encore des nuits festives, la traditionnelle Nuit blanche de Montréal est de retour, ce samedi. Alors que Montréal se transformera en véritable ville nocturne, plus de 200 activités culturelles et créatives grouilleront de partout! Plusieurs parcours sont ainsi proposés aux 7 à 77 ans, car le parcours « Une nuit en famille », vous réserve des ateliers amusants à faire avec vos petits tels que l’atelier de hiéroglyphes et création collective d’une murale de papyrus au Musée des beaux-arts. Pour les véritables oiseaux de nuit, faites escale au Quartier des spectacles, afin de profiter des divers sites extérieurs et d’’animation de divers DJs, jusqu’aux petites heures du matin. À noter que le métro sera accessible aux utilisateurs, toute la nuit. (Pour plus d’informations, rendez-vous au https://www.nuitblanchemtl.com, Montréal)