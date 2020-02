Eustachio Gallese plaide coupable: Marylène Lévesque a reçu «plus de 30 coups de couteau»

Marylène Lévesque a reçu «plus de 30 coups de couteau». L'arme avait été achetée quelques jours plus tôt par Eustachio Gallese, qui, par jalousie et obsession, avait décidé de prendre la vie de la jeune femme.

Eustachio Gallese était amoureux de Marylène Levesque. Lorsqu’il a compris qu’elle ne lui appartiendrait jamais, la jalousie et l’obsession se sont emparées de lui et il a délibérément décidé que personne d’autre ne l’aurait non plus. C’est là qu’il a choisi de prendre la vie de la jeune femme.

Son plan était simple le soir du 22 janvier: un rendez-vous avec la jeune escorte, de l’alcool pour se donner «du courage», la tuer, se suicider.

Cependant, lors de cette dernière étape, Gallese n’a pas été en mesure de franchir le pas et, quelques heures après avoir commis l’irréparable, l’homme s’est rendu à la Centrale du parc Victoria pour y avouer son crime.

Photo d'archives, Marc Vallières (Agence QMI)

Ces détails troublants viennent d’être dévoilés par le poursuivant, Me Jean-Philippe Lanthier et l’avocat de la défense, Me Rénale Beaudry, dans un résumé commun présenté au juge Louis Dionne et se basant sur les éléments récolter en cours d’enquête par les policiers du service de police de la ville de Québec.

Semi-liberté

En libération conditionnelle depuis mars 2019, le meurtrier avait reçu l’aval des intervenants de la Maison de transition Painchaud où il résidait afin de pouvoir «rencontrer des femmes, mais seulement afin de répondre à [ses] besoins sexuels».

Une stratégie à laquelle répondait, sans le savoir, la jeune victime.

Cependant, à l’automne, lorsque la Commission des libérations conditionnelles du Canada a été mise au courant du «plan» établi par l’équipe de maison de transition, elle a interdit à Gallese de poursuivre dans cette voie, tout en choisissant de ne pas révoquer sa liberté, et ce, même s’il avait commis une infraction de nature criminelle.

Rappelons que Gallese était sous le coup d’un emprisonnement à vie à la suite du meurtre non prémédité de sa conjointe survenu en octobre 2004. Ce faisant, la CLCC aurait pu révoquer la semi-liberté du meurtrier lorsqu’elle a été informée.

Tout en soulignant qu’il s’agissait d’une mesure «inapropriée», elle avait précisé que Gallese se devait de «signaler toutes relations intimes ou sexuelles avec les femmes».

Depuis les tristes événements, une enquête a été demandée par les Services correctionnels du Canada dans le but de faire la lumière sur les décisions prises par les autorités et visant à encadrer la semi-liberté du meurtrier.

Chronique d’une mort annoncée

Avant que ne soit prononcée la peine par le juge Louis Dionne, l’avocat de Gallese a pris la parole, spécifiant que les mots qu’il allait prononcer n’engageaient «que lui.»

«Depuis les tristes événements, plusieurs m’ont demandé pourquoi j’avais accepté de représenter un tel individu», a d’abord mentionné Me Beaudry, laissant tomber du même coup qu’il le faisait parce qu’il « croyait au système judiciaire» et au droit de tous d’être représentés.

«Cependant, je me demande comment une institution censée protéger la population put, à ce point, échapper ce dossier».