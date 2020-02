Finir sa vie toute seule vaut mieux que mal accompagnée

Je n’ai jamais été une personne très liante. Dans ma famille, personne n’ouvrait sa porte à l’inconnu. On vivait entre nous, et ce qui se passait dans le foyer restait dans le foyer. Les amies que je me faisais à l’école ne franchissaient jamais notre perron, et j’étais bien comme ça.

Une seule fois dans ma vie, j’ai ouvert mon cœur à un homme et il m’a flouée. J’ai donc mis une croix sur l’amour. Pareil avec les amitiés au travail, elles restaient au travail et gardaient un côté bien superficiel. Ce qui fait que je ne comprends pas trop bien pourquoi ce matin, dans votre réponse à A.B. qui vous décrivait sa vie de solitaire, sans vraiment demander de l’aide d’ailleurs, vous laissiez supposer qu’elle serait responsable, pour ne pas dire coupable, de n’avoir pas d’amis. On n’est quand même pas coupable du manque d’amis quand on n’en veut pas, des amis ? Quand elle ajoute ne même pas parler à ses voisins, de peur de se faire envahir, sa position est claire, il me semble ?

Ève

Sa position face à sa situation n’était certainement pas aussi claire que vous le dites, puisqu’un couple de lecteurs m’a reproché de ne pas lui avoir fourni assez de moyens concrets de se faire des amis. Comme elle avouait faire face à un vide affectif, j’ai cru, peut-être à tort, qu’elle avait envie de le combler.