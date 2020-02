«Je ne me justifie auprès de personne» - Danièle Henkel

De retour de Dubaï, la femme d’affaires Danièle Henkel a expliqué comment elle s’est sentie lors de la prise d’une photo où on la voit habillée d’une magnifique robe qui révèle ses courbes, aux côtés de la princesse Latifa qui porte le voile intégral.

«On se sent tout à fait normal. Je crois que ce que j’essaie d’expliquer, ou de représenter, c’est que tu n’as pas besoin de parler tout le temps, ou d’essayer de te justifier. Je ne me justifie auprès de personne. Je suis. Je suis Québécoise, Canadienne, je suis femme, je suis Européenne, je suis universelle puisque je viens d’origines multiples, je n’ai jamais caché qui j’étais», a mentionné Mme Henkel à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord à QUB radio, jeudi.

Celle qui vient de publier un nouveau livre aux Éditions PLON, Ces différences qui nous rassemblent, a été invitée à plusieurs rendez-vous d’affaires importants aux Émirats arabes unis afin de représenter le Canada en tant qu’entrepreneure.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Danièle Henkel, sur QUB radio:

«Je représente le Canada et le Québec. Je suis Européenne, et puis ils n’ont pas à me changer. En fin de compte, le message de cette photo, il est vraiment très simple [...] Le message c’est: “on vous accepte comme vous êtes, acceptez-nous comme on est, et ensemble, on peut faire des choses”. Donc, tu n’as pas besoin de vouloir changer l’autre, tu peux juste essayer de comprendre l’autre», a ajouté l’auteure et conférencière.

Danièle Henkel a profité de son passage à Dubaï afin de faire rayonner la mode et les créateurs du Québec.

«Moi, quand on m’invite à un dîner avec des gens de la haute, et bien, je démontre aussi que nous avons de magnifiques designers canadiens. Donc, je portais une robe de chez Ribkoff et je l’ai montrée. Je n’ai pas été irrespectueuse, au contraire. On m’a accueillie comme j’étais. La princesse elle-même a demandé à prendre la photo avec moi», a laissé tomber la femme d’affaires.