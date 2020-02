Je sors, je reste

Coup de cœur :

Cinéma : Le frère

Présenté dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma, un festival se déroulant du 26 février au 7 mars, le court métrage documentaire intitulé «Le frère» du réalisateur Jérémie Battaglia sera diffusé ce soir à la Cinémathèque québécoise. Le film de 28 minutes dresse le portrait de Kaïs, un jeune homme atteint d’une maladie qui le rend incapable de se mouvoir, amenant ainsi les différents membres de sa famille à s’occuper de lui quotidiennement. On le suit alors dans ses rêves, alors qu’il s’imagine être le héros de son manga préféré.

Ce soir à 21h15 à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est

Je sors :

Théâtre

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire

Mise en scène par Gabrielle Lessard à partir d’un texte d’Olivier Sylvestre, la pièce « Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire» est présentée actuellement à la salle Fred-Barry du théâtre Denise-Pelletier. On y suit le parcours et les réflexions de trois adolescents tourmentés par leurs désirs et leurs amours à l’aube du bogue de l’an 2000.

Aujourd’hui à 10h30 au théâtre Denise-Pelletier - 4353, rue Sainte-Catherine Est

Lancement

Animal social - Gautier sans H

L’artiste Gautier sans H présentera ce soir au Quai des brumes un lancement-spectacle de son premier album complet intitulé Animal social. L’auteur-compositeur-interprète propose un opus de 12 pièces autoproduites naviguant entre des sonorités rap et électro pop. L’album sera disponible à partir de vendredi.

Ce soir à 17h30 au Quai des brumes – 4481, rue St-Denis

Théâtre

Ultime Saga

Les finissants en Interprétation, Création et production et Scénographie de l’École nationale de théâtre présenteront jusqu’au 29 février la pièce «Ultime Saga» à partir d’un texte de Tamara Nguyen. On y suit un duo d’enquêteurs privés, Gus et Jonas, chargés de retrouver les responsables de tous les maux de l’humanité.

Ce soir à 19h30 au Studio Hydro-Québec du pavillon Monument-National - 1182, boulevard Saint-Laurent

Lancement

Phonétique - Jeanphilip

Quatre ans après avoir lancé son album intitulé «La mécanique des jours», l’auteur-compositeur-interprète Jeanphilip revient cet hiver avec un nouvel EP de deux nouveaux titres, intitulé «Phonétique», qu’il offre depuis le 21 février en version vinyle 45 tours ainsi que sur toutes les plateformes en ligne. L’artiste proposera ce soir un spectacle-lancement au Turbo Haüs.

Ce soir à 17h au Turbo Haüs - 2420, rue Saint-Denis

Spectacle

Yseult

La chanteuse française Yseult sera de passage à Montréal pour une première fois ce soir au Centre Phi. Elle y présentera notamment les pièces de son plus récent EP intitulé «Noir». La chanteuse ouvrira également demain à Québec pour le spectacle du groupe Les Louanges.

Ce soir à 20h au Centre Phi – 407, rue Saint-Pierre

Je reste :

Livre

Le minimalisme numérique

De l’auteur Cal Newport, le livre «Le minimalisme numérique» tente de donner les clefs pour avoir un rapport au numérique plus mesuré et moins encombrant.

En librairie depuis le 26 février

Web

Louis-Jean Cormier : retrouver son X

La série documentaire «Louis-Jean Cormier : retrouver son X» suit le parcours de cet auteur-compositeur-interprète alors qu’il se lance dans la création de son troisième album solo intitulé « Quand la nuit tombe» à paraître en mars 2020.

Disponible à partir d’aujourd’hui sur ICI TOU.TV EXTRA

Album

Viêtnam – Fullum

Le groupe Fullum propose depuis le 21 février son deuxième album intitulé «Viêtnam» à travers lequel la formation propose sept titres aux sonorités bien rock et punk.

Disponible depuis le 21 février