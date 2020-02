La loi, c’est la loi au festival Séries Mania

La websérie québécoise La loi, c’est la loi sera en compétition lors de la 11e édition du festival français Séries Mania qui se déroulera du 20 au 28 mars. Il s’agit de la seule série produite au Québec qui sera en vedette lors de cet événement qui se déroulera à Lille en France.

La tragi-comédie satirique d’Hugolin Chevrette et Émile Schneider sera présentée en première mondiale dans le volet Compétition Formats courts.

Photo Christophe Fortin

La loi, c’est la loi met en vedette Steeve L’Heureux et Éric Contant, un duo de policiers zélés du Service de police tactique de Montréal (SPTM). Ils se prennent pour des héros et ils ont pour mission de nettoyer Montréal. Leur mantra est «surveiller et punir».

Les cinq épisodes de 10 minutes seront mis en ligne en mai sur le site de TVS Unis et sur celui de Télé-Québec à l’automne.

Pascale Bussières, Benz Antoine, Fayolle Jean Jr, Jean-Nicolas Verreault, Anne-Marie Cadieux, Emmanuel Schwartz et Alain Zouvi font également partie de la distribution.

La série produite par St Laurent TV sera en compétition avec huit émissions provenant de l’Argentine, de la France, du Luxembourg, du Mexique, de la République tchèque et de Singapour.