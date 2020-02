La sénatrice Lynn Beyak suspendue à nouveau pour des commentaires racistes

OTTAWA | La sénatrice Lynn Beyak a été à nouveau suspendue du Sénat jeudi pour des commentaires racistes envers les autochtones contenus dans des lettres sur son site web.

Cette semaine, la sénatrice avait présenté des excuses.

Elle a été suspendue en mai dernier, mais cette mesure a pris fin avec la dissolution de la 42e législature au moment du déclenchement des élections.

Mme Beyak s'était fait ordonner de suivre des cours pour en apprendre plus sur la culture autochtone. Or, la sénatrice s'est montrée peu réceptive et est même allée jusqu'à se qualifier de métisse.

Un rapport du comité sénatorial de l’éthique a conclu qu'elle devrait être suspendue à nouveau, sans salaire, et ce, jusqu’à la fin de la session parlementaire.

Lynn Beyak a été nommée par le gouvernement de Stephen Harper en 2013. Elle a déjà dit que «de bonnes choses» étaient arrivées dans les pensionnats autochtones.