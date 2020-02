Le Rendez-vous habitation à Laval

Marthe Laverdière est la porte-parole du Rendez-vous habitation qui se tiendra jusqu’au 1er mars à la Place Sports Experts, à Laval. C’est devenu un rendez-vous incontournable pour les rénovations, la déco et l’aménagement extérieur.

Photos Pierre Paul Poulin, Pascale Vallée

Le président d’Essor Expo Média, promoteur de l’événement, Gérard Charlebois, ainsi que le v.-p. de l’entreprise, Marc Desmarais, entourent Brigitte Poirier, Marthe Laverdière, la porte-parole, et Yannick Marjot.

Le Groupe Innovert est spécialisé dans le domaine de la pelouse synthétique, même pour pratiquer ses coups roulés. Charles Marion, Karine Genest et Alexandre Métivier sont accompagnés d’Alexandre Charlebois, un conférencier hors pair.

BBQ Québec a offert d’excellents morceaux de pizza aux visiteurs. La porte-parole de l’événement, Marthe Laverdière, est en compagnie de Marie-Lise Thériault, Érik Michaud-Jacob, Max Lavoie, un gourou du BBQ, et Laurence Poirier-Darveau.

Gérard Charlebois a profité d’un moment de répit entouré de Pierre Dansereau, de Pierre Dansereau Paysagiste, et de Dany Diotte, de La Belle Fenêtre.

Au kiosque de Vidéotron, Frédéric Gagnon, Simon Laplante, Michaël Tarrillon, Amal Kabouss et Stéphane Maestro permettaient aux visiteurs de découvrir les produits de Vidéotron.

Le promoteur de l’événement, Essor Expo Média, a réuni plus de 150 exposants. Parmi les conseillers aux ventes de Trévi, il y a Mathieu Langlois et Linda Keddam.

Le présentateur de l’événement, le Groupe Sutton, était bien représenté par Yvan Cousineau, André Lemire et Bianca Bonnier, qui sont en compagnie de Yannick Marjot.

Pavé & Paysagiste Boisbriand offre des services de paysagement, pose de pavé uni et d’aménagement extérieur complet ainsi que du pavage et de l’asphaltage. Joannie Vachon est entourée de Jean-Michel Lévesque, Tony De Luca, Patrice l’Heureux et Jean-François Quessy.