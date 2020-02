Le troisième temps en présaison pour Lance Stroll

Lance Stroll est fin prêt pour le début de la saison, lui qui a enregistré jeudi le troisième meilleur temps de la journée des essais de présaison de la Formule 1, sur le circuit de Catalunya, à Barcelone.

Le pilote québécois a été l’un des plus occupés de la journée, lui qui a complété 130 tours à bord de sa voiture Racing Point. Stroll a remis un meilleur temps de 1 min 17,118 s, soit une amélioration de plus de six dixièmes de seconde par rapport à son chrono de la veille.

«Nous avons complété beaucoup de tours – mon cou va sûrement me faire mal demain [vendredi] matin, a indiqué Stroll au site web de son équipe. On a été ralentis par la pluie en matinée et c’était plutôt venteux en après-midi, ce qui a eu un effet sur les temps de tout le monde.»

Lors de la séance de jeudi, le pilote de l’écurie Ferrari Sebastian Vettel a été le seul à passer sous les 1 :17,000, lui qui a complété un tour en 1 :16,841. Pierre Gasly (Alpha Tauri) l’a suivi en vertu d’un temps de 1 :17,066.

L’écurie Racing Point a fait savoir que la préparation de Stroll était dorénavant terminée, lui qui remontera à bord de son bolide lors du premier Grand Prix de la saison, à Melbourne en Australie. L’évènement se tiendra du 12 au 15 mars.

«Ce fut une bonne pratique et la voiture s’est bien comportée, a ajouté Stroll. Ce sont des tests alors on ne sait pas ce que les autres font, mais ce qui compte, c’est que nous avons fait du progrès lors des dernières semaines. [...] Je crois que ç’a été ma meilleure présaison à date. Je me suis bien senti pendant tout l’entraînement et je suis prêt à courser.»