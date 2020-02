Les coups de cœur de Ginette Reno

Avec plus de 60 ans de carrière, la diva Ginette Reno est toujours l’une des plus belles voix du Québec. La chanteuse, qui a présenté son dernier album original À jamais, il y a deux ans, fera une rare apparition sur scène, à l’Olympia, le 5 mars prochain, comme invitée spéciale du chanteur français Kendji. Se décrivant comme une bonne vivante, elle partage avec nous ses adresses coups de cœur à Montréal et ses environs.

Le restaurant préféré ?

Photo tirée de Facebook, Bravi

Photo tirée d'Instagam, @mtlpoolroom

Le restaurant Bravi. C’est mon restaurant préféré sur la Rive-Sud. Vous risquez de m’y croiser souvent ! C’est un vrai italien ! On est toujours bien reçu avec quelques pointes de pizza, avant de commander. Puis je me régale avec leurs poissons frais et leurs moules ! Je suis une maniaque de moules ! Puis il y a le Daou. Ce restaurant est tout ce qui a de plus libanais ! Une vraie institution ! C’était le préféré de René Angélil aussi. Vous pouvez y voir nos photos dans l’entrée. C’est familial et traditionnel. Je fais la route quelques fois par mois pour aller manger chez eux ! Je prends l’assiette de variété pour goûter à tout ! J’aime leur houmous, leurs crevettes, leurs petites bouchées libanaises, leur salade fattouche ! Et comme je suis diabétique, je ne mange pas souvent sucré, mais je triche pour leur kayatef, qui est une crêpe au fromage et au sirop sucré ! Finalement, je dois parler du Montreal Pool Room. C’est mon classique depuis toujours... cet endroit me ramène dans le passé... J’ai 60 ans de carrière et je crois que j’y vais depuis le jour un. Mon bonheur : deux hot-dogs moutarde, choux, oignons, une frite ! C’est tout !

L’endroit où prendre un verre ?

Photo tirée d'Instagram, @restotapeo

Le Tapéo. Pour moi, ce restaurant, l’été, est un incontournable ! La terrasse, en bonne compagnie, avec une multitude de tapas et leurs vins rosés ! Je suis une grande fanatique de rosé ! Et c’est à cet endroit que je me gâte ! Il y a également le Cabaret Les années folles. C’est le restaurant et la salle de spectacle de mon fils Pascalin ! Il me reçoit avec du boudin et un verre de rosé, et môman est aux anges !

L’endroit où prendre un café ?

Photo tirée d'Instagram, @bruleriemllecafe

Brûlerie Mlle Café. J’ai découvert ce café récemment. Il appartient à mes amies et choristes, les sœurs Riverin. Leur café est tout simplement fabuleux ! Même mon fils et sa conjointe vont désormais chercher leur café là ! Ils font la torréfaction sur place ! Ça sent si bon ! Ça vaut le déplacement ! On peut aussi s’y attabler sur place et manger une bouchée !

L’adresse secrète à découvrir ?

Photo tirée d'Instagram, @usalonboutique

Le salon de coiffure U Salon Boutique. Je ne suis pas très coquette à la base. J’ai fait la rencontre, il y a un peu plus d’un an, de Yannick Brisebois du U Salon Boutique, à Saint-Bruno. Je l’adore ! C’est un endroit très moderne dans le village fort chaleureux de Saint-Bruno. On vous y accueille comme à Los Angeles. Ils vous offrent un café, un thé ou même un verre de vin, pendant votre visite, en plus de vous offrir une multitude de soins adaptés pour vos cheveux.