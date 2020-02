Les gardiens d’urgence sur le radar de la LNH

L’utilisation de gardiens d’urgence dans la Ligue nationale de hockey (LNH) sera l’un des sujets de discussion à la prochaine rencontre des directeurs généraux du circuit qui s’amorcera lundi à Boca Raton, en Floride.

La présence inattendue de David Ayres, 42 ans, devant le filet des Hurricanes de la Caroline pendant un match contre les Maple Leafs de Toronto samedi a attiré l’attention de beaucoup de gens et aussi, des dirigeants de la ligue. Ceux-ci pourraient-ils apporter des changements à leur livre de règlements prochainement? Rien n’est exclu, à en croire Bill Daly, l’adjoint au commissaire Gary Bettman.

«Je pense qu’il s’agit d’une question pertinente, a-t-il déclaré au site NHL.com. Nous avons consacré du temps à ce dossier au fil des ans. La saison passée, nous en avons parlé avec les DG. L’utilisation d’un gardien d’urgence survient très, très rarement, mais quand ça arrive, l’attention de tous est portée vers cet enjeu et sur ce qui peut être modifié à ce propos.»

«Aucun changement n’est facile à effectuer, a-t-il ajouté. Nous devons travailler avec l’Association des joueurs, notamment. Qui est un joueur, qui ne l’est pas? Quelles sont les qualifications requises pour ce statut? Certes, nous souhaitons le meilleur pour le sport et on veut s’assurer que personne ne se trouve en danger en gardant les filets durant un match de la LNH. Donc, nous allons continuer de regarder cela.»

Les règles de la LNH stipulent qu’en saison régulière et séries éliminatoires, toute équipe est tenue de compter sur un gardien d’urgence prêt à porter l’uniforme et à jouer dans l’éventualité que les deux gardiens de la formation du jour ne peuvent plus participer à la rencontre.

Avant Ayres, le dernier homme ayant été dépêché d’urgence devant un filet de la LNH était Scott Foster, qui était venu à la rescousse des Blackhawks de Chicago lors d’un duel face aux Jets de Winnipeg le 29 mars 2018.