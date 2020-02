Objectif 375 points pour Meaghan Benfeito

MONTRÉAL - Que les Chinoises soient présentes ou pas, la plongeuse québécoise Meaghan Benfeito a besoin d’obtenir une note de 375 points, ce week-end à Montréal, pour confirmer sa qualification olympique à l’épreuve individuelle à la tour de 10 mètres.

«J’aimerais obtenir ce pointage en fin de semaine pour que je puisse ensuite me concentrer à ma qualification au synchro, a indiqué Benfeito, jeudi, lors d’une conférence de presse tenue en vue de l’étape montréalaise des Séries mondiales de plongeon. C’est sur ça qu’on travaille là-dessus et c’est faisable. Mon objectif, ce week-end, c’est de faire le pointage, plus que de monter sur la première marche du podium.»

Benfeito compte davantage de médailles d’argent et de bronze dans son impressionnante collection. L’absence de la délégation chinoise, qui a dû renoncer à la compétition de Montréal en raison de difficultés liées à l’obtention de visas (une situation causée par le coronavirus), ouvre évidemment la porte à une médaille d’or.

«L’opportunité est là de monter sur la plus haute marche du podium, mais il va falloir que je plonge bien, a commenté Benfeito, qui sera en action samedi. Ce n’est pas donné. Les filles sont fortes à la plateforme et pas seulement les Chinoises. Au bout du compte, il reste que ce sont les Chinoises que j’aimerais battre. Je voudrais monter sur la plus haute marche avec les Chinoises en arrière.»

Tokyo inquiète doublement

Évidemment, le coronavirus sème une certaine inquiétude chez les athlètes qui, dans un affreux cauchemar, pourraient voir les Jeux olympiques de Tokyo annulés, du 24 juillet au 9 août.

«J’ai fait quatre ans dans le but de participer aux Jeux olympiques de Tokyo, mais moi, mon travail, c’est de plonger, a dit Benfeito, refusant de trop s’en faire. C’est sûr que je veux y aller, à moins qu’on nous dise qu’on ne peut vraiment pas y aller. Je ne veux pas dire que je ne porte pas attention aux nouvelles, mais en même temps, je ne peux pas contrôler ces affaires-là.»

Avant les Jeux de Tokyo, il y aura la Coupe du monde prévue au même endroit, en avril, dont l’avenir semble incertain. Or, il s’agit d’une étape cruciale pour la qualification olympique pour la plupart des plongeurs.

«Aucune décision n’a été prise en ce moment», a statué Jim Miller, médecin pour la Fédération internationale de natation concernant l’événement du mois d’avril.

Suivre les directives

Déjà, l’étape des Séries mondiales en Chine a été annulée, la semaine prochaine, par mesure de précaution. En ce qui concerne la compétition montréalaise, Miller se fait rassurant.

«La première chose, c’est de garder un certain "focus", dans le sens où il n’y a eu aucun test positif [face à ce virus] au Québec à ce jour, a-t-il fait valoir. Nous encourageons les athlètes à faire les mêmes choses qu’habituellement pour contrer la grippe ou quoi que ce soit d’autre, soit se laver les mains et limiter les contacts avec les autres personnes. Nous leur demandons également de nous rapporter toute situation suspicieuse qui mériterait une enquête.»

Tout près de la piscine, une feuille de directives vient rappeler à tous certains conseils à suivre. Les athlètes doivent, malgré tout, se concentrer sur leur tâche principal : plonger.

- Les compétitions commenceront ce vendredi à Montréal avec les épreuves de plongeon synchronisé, autant chez les hommes que chez les femmes.