Projet de tramway sur la Rive-Sud: la mairesse de Longueuil voit grand

LONGUEUIL | La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a dévoilé jeudi un ambitieux projet de tramway sur la Rive-Sud, sans attendre les conclusions du bureau de projet mandaté par Québec pour étudier divers scénarios.

Le tramway, appelé Lien électrique est-ouest (Léeo), relierait divers pôles économiques et résidentiels. Il débuterait par une première phase allant du cégep Édouard-Montpetit à la future station Panama du Réseau express métropolitain (REM). Le tramway serait intégré au boulevard Taschereau et traverserait le centre-ville de Longueuil, afin de se connecter avec le métro de Montréal.

Éventuellement, son tracé se poursuivrait à l’ouest jusqu’à La Prairie et à l’est jusqu’à Boucherville.

PHOTO COURTOISIE La Rive-Sud me transporte

Ce nouveau moyen de transport s’inscrirait dans un vaste réaménagement du secteur. À terme, la mairesse Parent estime possible la création de 30 000 unités résidentielles et de 14 000 nouveaux emplois.

Mme Parent n’a pas pu chiffrer le coût ni dire l'échéancier du projet. L'estimation de l'achalandage du futur tramway n'a pas non plus été dévoilée.

Rappelons qu’un bureau de projet pour l’implantation d’un mode structurant de transport collectif sur la Rive-Sud a été créé en novembre dernier. Celui-ci est soutenu par un financement de 60 M$ du ministère des Transports du Québec, et a été confié au Réseau de transport de Longueuil (RTL). Il n’a pas encore remis les conclusions de son travail.

Le RTL a d’ailleurs mentionné par communiqué qu’il «salue la vision de la Ville de Longueuil», sans préciser s’il appuyait ou non le projet de tramway.

L’organisme n’a pas voulu répondre aux questions aux questions du 24 Heures à savoir où en étaient rendus leurs travaux et si l’annonce de la mairesse aurait de l’influence sur ceux-ci.

– Avec Camille Dauphinais-Pelletier 24 Heures