Russell Martin suscite l’intérêt comme joueur autonome

Le receveur québécois Russell Martin, qui est présentement joueur autonome, intéresserait plusieurs équipes du baseball majeur.

Parmi les formations intéressées, on retrouverait notamment les Mets de New York et les Athletics d’Oakland, a rapporté le MLB Network, jeudi. Martin aurait d’ailleurs refusé quelques offres afin de prioriser sa vie familiale.

Âgé de 37 ans, l’ancien des Dodgers de Los Angeles, des Blue Jays de Toronto, des Pirates de Pittsburgh et des Yankees de New York n’a pas signifié avec précision ses intentions par rapport à la prochaine saison.

Avec les Dodgers en 2019, Martin a produit 20 points et présenté une moyenne au bâton de ,220, la troisième plus basse de sa carrière. Celui qui a remporté un Gant d’or ainsi qu’un Bâton d’argent n’a été utilisé que dans 83 parties la saison dernière.