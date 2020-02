Tanné d’attendre après la déneigeuse, il souffle lui-même les trottoirs

Un citoyen de Repentigny a décidé de ne pas attendre après les déneigeuses : il a lui-même soufflé la neige sur une importante artère de sa ville, jeudi.

Robert Papineau a sorti sa petite souffleuse pour déneiger la neige tassée par les déneigeuses sur la rue Valmont, une importante artère de Repentigny située près de l’autoroute 40 et qui compte une caserne de pompiers.

«On ne peut pas attendre après les déneigeurs, ils n’ont pas le temps, je vais les aider», a expliqué Robert Papineau, résident de la rue Valmont.

«Je le fais à toutes les tempêtes de neige sinon on ne peut pas sortir nos véhicules non plus, a ajouté M. Papineau. Et ce n’est pas tout le monde qui peut se payer des déneigeurs privés dans le coin.»