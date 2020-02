2865 morts dans le monde, 1er cas au Québec: voici les derniers développements liés au coronavirus

Paris | Multiplication des pays touchés, premier cas au Québec et en Afrique subsaharienne, semaine noire pour les Bourses mondiales, annulations en cascade, matchs à huis clos...

Voici les derniers développements dans le monde liés au nouveau coronavirus.

Premier cas au Québec

Les autorités de la santé publique ont identifié un premier cas probable de COVID-19 au Québec. Il s’agit d’une femme qui est revenue, lundi dernier, d'Iran, l’un des plus importants foyers de l’épidémie du virus en dehors de la Chine.

En point de presse à Montréal, la ministre a voulu préserver l’anonymat de la personne possiblement atteinte par le COVID-19 en confirmant seulement qu’il s’agit d’une femme de la région de Montréal et qu'elle se porte bien. Elle revenait d’Iran à bord d'un vol qui a fait escale à Doha, au Qatar, avant de mettre le cap sur Montréal.

Premier cas en Afrique subsaharienne

Le nouveau coronavirus a contaminé 83 670 personnes et fait 2865 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles. La Chine continentale, où l’épidémie s’est déclarée fin décembre, compte 78 824 cas, dont 2.788 décès. Ailleurs dans le monde, 54 pays et territoires sont touchés, totalisant 4846 cas et 77 morts.

C’est désormais en Corée du Sud que le virus se propage le plus vite, avec 571 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Le nombre cumulé de cas d’infection a dépassé la barre des 2000.

Les Pays-Bas, le Nigeria, la Nouvelle-Zélande, le Belarus, l’Azerbaïdjan et la Lituanie s’ajoutent à la liste des pays touchés.

Le cas nigérian, détecté dans l’État de Lagos, la capitale économique du pays, est le premier recensé en Afrique subsaharienne, jusque-là apparemment préservée de l’épidémie.

Semaine noire pour les Bourses

Les Bourses mondiales, qui craignent des conséquences dévastatrices de l’épidémie sur l’économie, se dirigent vers leur pire semaine depuis la crise financière de 2008-2009.

Les cours du pétrole continuent eux aussi leur chute libre, tombant à leur plus bas niveaux en plus d’un an.

Le géant chinois de l’internet Baidu prévoit une baisse pouvant atteindre 13% de son chiffre d’affaires au 1er trimestre en raison de l’épidémie.

Les transporteurs aériens IAG et EasyJet annoncent avoir observé un ralentissement de la demande en Europe et en Asie en raison du coronavirus, ce qui les poussent à annuler des vols et à prendre des mesures d’économies.

Annulations en cascade

La Suisse a interdit au moins jusqu’au 15 mars tout événement réunissant plus de 1.000 personnes, condamnant ainsi la 90e édition du salon automobile de Genève qui devait s’ouvrir le 5 mars et accueillir quelque 600 000 visiteurs du monde entier.

Facebook a annulé sa conférence annuelle des développeurs prévue début mai en Californie.

Les mégastars de la K-pop, BTS, ont annulé quatre concerts géants prévus à Séoul en avril, tandis que le complexe de parcs à thème Tokyo DisneyLand et Tokyo DisneySea, dans la banlieue de la capitale japonaise, a fermé pour deux semaines.

Le monde sportif est aussi touché, avec l’annulation des deux dernières étapes du Tour des Émirats cycliste après la découverte de la contamination de deux cyclistes italiens.

Matchs à huis clos ou délocalisés

Quatre matches du championnat d’Italie se dérouleront à huis clos, dont le choc Inter Milan-Juventus de Turin.

De leur côté, les Sunwolves, franchise japonaise de rugby, vont délocaliser deux matches en Australie.

Le Comité international olympique (CIO), en revanche, réaffirme être « totalement déterminé » à ce que les Jeux olympiques de Tokyo 2020 aient lieu cet été.

L’ONU prête à aider Pyongyang

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est dit prêt à adopter des exemptions humanitaires à ses lourdes sanctions économiques contre la Corée du Nord pour aider le pays à lutter contre l’épidémie.

Les membres du Conseil de sécurité appellent la Corée du Nord, dont les frontières sont fermées, à permettre l’entrée d’équipement médical.

Le pays n’a toutefois, pour l’heure, déclaré aucun cas de coronavirus.