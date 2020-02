CHRYK, Johanne



À Montréal, le 26 février 2020, à l'âge de 64 ans, est décédée Johanne Chryk, retraitée du comité des usagers du CUSUM.Elle laisse dans le deuil son fils Marc (Monyka), ses soeurs, Carole et Maxine (Keith), neveux et nièce, Joey, Kelly, Jeffrey et Zachary ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er mars 2020 de 10h à 16h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Les funérailles auront lieu en la chapelle le jour même à 16h. Par la suite, la famille vous invite à vous joindre à elle pour un léger goûter, en souvenir de Johanne.