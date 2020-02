L’événement « Bulles et Lumière » est la signature du Comité Relève de la Fondation du CHUM. C’est en compagnie de l’ambassadrice de la Fondation du CHUM, Cœur de pirate, de l’animateur de la soirée, Nicolas Ouellet et de DJ Twitch que les jeunes professionnels de divers horizons ont recueilli plus de 40 733 $, qui contribueront directement au bien-être de milliers de patients.

Photos : Sophiane Rousseau, Archives, Club des petits déjeuners

Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, est une fière ambassadrice de la Fondation du CHUM. Jeudi dernier, elle a assisté à l’événement « Bulles et Lumière » du Comité Relève de la Fondation du CHUM, dont l’objectif est de créer un fort sentiment d’appartenance à la cause du CHUM chez une nouvelle génération de donateurs.

Valérie Daigneault, directrice Événementiel de la Fondation du CHUM, est en compagnie d’Émilie Gosselin, vice-présidente du Comité Relève, Cœur de pirate, ambassadrice de la Fondation du CHUM, Youann Blouin, président du Comité Relève, et de la Dre Sophie Grand’Maison, interniste générale au CHUM et membre du Comité Relève.

Cœur de pirate, ambassadrice de la Fondation du CHUM, est entourée des membres du Comité Relève, qui ont fait un travail exceptionnel.

Club des petits déjeuners : Danone Canada, un partenaire fondateur du Club des petits déjeuners, a fait un don de 68 097 $ au Club des petits déjeuners. Sur la photo, on aperçoit Dan Magliocco, PDG de Danone Canada, en compagnie de Daniel Germain, président fondateur du Club des petits déjeuners.

Joyeux anniversaire Henri ! : En cette année bissextile, Henri Richard, le légendaire joueur du Canadien, fête aujourd’hui son 84e anniversaire de naissance. Je m’ennuie de mon bon ami Henri. Tes taquineries sur ma grandeur, tes messages de peu de mots et ta présence me manquent. Atteint de la maladie d’Alzheimer, Henri est accompagné quotidiennement par son épouse, Lise Richard.