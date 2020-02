Comment me faire de la compagnie?

Rendu à 75 ans, veuf depuis deux ans, j’aimerais bien rencontrer une femme pour finir mes jours. Car même si mes enfants me visitent, je m’ennuie. Ils ont leur famille, donc peu de temps à me consacrer. Je trouve les journées bien longues. Parmi mes rares fréquentations, la seule personne qui me tente est déjà prise. Je ne vais pas sur les réseaux de rencontre et ça ne me tente pas d’essayer. Auriez-vous une suggestion ?

Anonyme

Le Réseau de l’action bénévole est sans fin tant les besoins sont grands. Scrutez le domaine qui vous allume le plus et inscrivez-vous comme bénévole. Non seulement vous allez occuper votre temps pour vous désennuyer, mais aussi meubler votre esprit par la même occasion et faire œuvre utile en plus. Et qui sait si vous n’aurez pas en plus la chance de croiser une femme qui vous plaira ?