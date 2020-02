Coronavirus et blocus amérindien

L’alerte est généralisée, on hésite entre épidémie et pandémie. Ce virus fait trembler les bourses de la planète et ébranle l’économie mondiale. « Un vent de panique souffle sur Wall Street », peut-on lire dans les médias. L’incertitude se propage. On parle maintenant d’une possible récession qui laisse entrevoir le pire, la diminution de production des cinq cents plus grandes entreprises. Apple sonne l’alarme en affirmant qu’il n’atteindra pas ses objectifs. Les fabricants de voitures sont tout aussi pessimistes. Ces baisses de production aussi bien en Chine qu’ailleurs entraînent des diminutions de la consommation. Qui entraînent une baisse de la demande pour les matières premières, pétrole, cuivre et autres métaux. Profits en baisse et catastrophe en vue pour le 1%. Verra-t-on bientôt des files d’attente devant les boutiques Apple?

Au même moment, la nation autochtone Wet’suwet’en de Colombie-Britannique, du moins ses chefs historiques, n’accepte pas qu’un gazoduc, celui de la Coastal Gaslink, passe sur son territoire. Alors, un peu partout, la solidarité entre les nations amérindiennes s’est mise en marche et on a bloqué, ici et là, y compris au Québec, des lignes ferroviaires, lien vital entre des citoyens mais surtout voie prioritaire pour l’acheminement des marchandises d’un océan à l’autre, et symbole de cette confédération qui n’en est pas une.

Seulement au Québec, on affirme que ces actions de paralysie du transport ferroviaire coûtent pas moins d’un million de dollars par jour. Déjà, on parle de pénuries de toutes sortes, de gaz, de produits de première nécessité et même de nourriture. Là encore, on envisage le pire. On se souvient tous, au Québec, qu’un conflit avec les Premières Nations peut facilement s’éterniser, d’autant plus que nous ne sommes pas vraiment les maîtres d’œuvre, puisque c’est le gouvernement fédéral qui a pleine juridiction sur les Amérindiens et que ce conflit prend ses origines dans une autre province, en Colombie-Britannique. Le Québec est donc pris en otage avec ce blocus ferroviaire.

Trois semaines plus tard, on anticipe toutes sortes de pénuries : bois d’œuvre et autres matériaux de construction, gaz liquide et propane, médicaments d’ordonnance, produits maraîchers frais et transformés, nourriture pour les animaux de ferme, engrais pour les cultures, etc. Sans parler des inévitables hausses de prix refilées aux consommateurs. Peut-on imaginer ici des files d’attente devant les pharmacies, les marchés d’alimentation, les quincailleries, les stations services?

Cela peut vous donner une idée de la dure réalité que doivent affronter les Cubains tous les jours depuis soixante ans en raison du blocus cruel et inhumain imposé par les États-Unis, ce pays qui s’est donné comme mission de contrôler le monde et de l’infecter de virus au besoin pour éliminer la concurrence. J’exagère, bien sûr, car les marchés publics, à Cuba, sont abondamment pourvus des produits agricoles nécessaires, fruits, légumes, viande de porc, etc. Mais à quel prix?

Chaque nouvel arrivage de pommes de terre, de bananes, de riz, d’oranges, de manioc, de carcasses de porcs, de poulet, etc., est une victoire sur le blocus. L‘huile de coude et l’inventivité doivent suppléer au pétrole dans bien des situations. Dès le début de la révolution, le pays a dû faire face à la pénurie de médecins, la majorité étant partie au nord. Et pourtant, Cuba exporte aujourd’hui des médecins et son savoir-faire dans les pays qui en ont besoin. L’industrie pharmaceutique n’a cessé, en dépit des pénuries de toutes sortes, de développer ses propres médicaments, fièrement et avec orgueil. On a même mis au point un médicament que la Chine utilise actuellement pour combattre le coronavirus.

Si c’est le prix à payer pour être libres, pour préserver notre identité, pour ne pas être noyés dans le magma étatsunien, nous l’assumons pleinement, se disent les Cubains, en se serrant les coudes. C’est ce que s’est dit il y a plus de soixante-dix ans le peuple chinois. C’est sans doute ce que se disent nos frères amérindiens. À quand notre tour?