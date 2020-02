BOIVIN, Raymond



La famille a le regret de vous annoncer le décès de M. Raymond Boivin, époux de feu Solange Boivin-Pelletier, survenu le lundi 24 février 2020 à l'âge de 90 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon et Johanne (Gilles), ses petits-enfants Gabrielle, Marc-André et Jean-Philippe, son frère Maurice (Irène), sa soeur Hélène (André) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 1er mars 2020 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.