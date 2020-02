Portions : 4 | Préparation : 30 min | Cuisson : 45 min

Ingrédients

1 oignon

3/4 de lb (350 g) de bœuf haché maigre

2 1/2 c. à thé d’épices à kebbeh (voir l’astuce)

Sel et poivre

1 lb (500 g) de pâte phyllo

2/5 de tasse de beurre fondu

1 2/5 tasse de bouillon de bœuf

1 jaune d’œuf

Oignon vert

Préparation

Préchauffe le four à 375 °F (190 °C).

Émince l’oignon. Dans une poêle, fais revenir l’oignon, le bœuf, les épices à kebbeh, le sel et le poivre. Fais-les dorer à feu moyen jusqu’à ce que le bœuf soit bien cuit.

Beurre un plat et mets-y la moitié de tes feuilles de pâte phyllo deux par deux en les badigeonnant de beurre fondu et de bouillon de bœuf à l’aide d’un pinceau. Après avoir déposé la moitié de la pâte phyllo dans le plat, étale la préparation de bœuf haché par dessus, puis ajoute le reste de la pâte phyllo en continuant de badigeonner les feuilles deux par deux de beurre fondu et de bouillon de bœuf. Badigeonne la dernière couche d’un jaune d’œuf.

Une fois le feuilleté complètement monté dans ton plat, coupe-le en morceaux et arrose avec le beurre fondu et le bouillon de bœuf restant. Mets le feuilleté au four pendant 45 min.

Cisèle l’oignon vert. Sers le feuilleté égyptien chaud, garni d’oignon vert.

Ma petite astuce

Les épices à kebbeh se trouvent en mélange prêt à utiliser dans les épiceries spécialisées. Tu peux aussi faire le mélange toi-même pour cette recette : 1 c. à thé de piment de la Jamaïque moulu, 1/2 c. à thé de coriandre moulue, 1/2 c. à thé de cannelle moulue, 1/4 de c. à thé de muscade moulue, 1/4 c. à thé de poivre noir moulu et 1 pincée de clou de girofle moulu.