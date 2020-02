Je sors, je reste

Week-end du 28 février au 1er mars 2020

Coup de cœur

GASTRONOMIE

Montréal en Lumière – Le Renoir reçoit le chef étoilé Michelin Lionel Rodriguez

Photo courtoisie

À l’occasion du festival gastronomique Montréal en Lumière, le restaurant Renoir de l’Hôtel Sofitel, accueille dans sa cuisine, nul autre que le chef étoilé Michelin Lionel Rodriguez. Aux côtés du chef résidentiel Olivier Perret, le cordon bleu, qui nous vient de la Suisse, propose une soirée gastronomiques exceptionnelle de cinq services, composé d’ingrédients du terroir québécois. Le menu délectable est composé de homard, de légumes, d’une assiette de morue, d’un plat de veau et de deux desserts. *Ce soir à 20h au Renoir– 1155 rue Sherbrooke Ouest

Je sors

CINÉMA

FIFEM

Photo courtoisie

Débutant ce samedi, jusqu’au 8 mars prochain, le Festival international du Film pour Enfants, est de retour pour un 23e édition, doté d’une programmation riche de films jeunesse. Ainsi, durant la semaine de relâche, les jeunes cinéphiles pourront profiter des différentes projections de courts et de longs métrages, ainsi que des premières mondiales, internationales, nord-américaines et canadiennes. Ne manquez pas ce dimanche la journée grands-parents avec leurs petits-enfants, avec le film Donne-moi des ailes, mettant en vedette l’acteur Gérard Depardieu. *Demain à partir de 9h50 et dimanche à partir de 10h au Cinéma Beaubien- 2396 Rue Beaubien Est

LITTÉRATURE

Spectacle-lecture Jane Birkin

Photo courtoisie

Qui ne connaît pas l’unique Jane Birkin? Après plus de 50 ans de carrière et un mariage très public avec le célèbre Serge Gainsbourg, l’artiste multidisciplinaire nous dévoile ses talents d’écriture avec sa série de Journaux intimes. Elle se dévoile encore plus, avec sincérité et sans filtre. Elle y raconte sa vie, depuis son adolescence en Angleterre, jusqu’à la mort de sa fille Kate en décembre 2013. Elle nous relate aussi ses années à Paris, aux côtés de Gainsbourg, sa vie de mère et d’amoureuse. *Ce dimanche à 16h au Théâtre Outremont – 1248 avenue Bernard Ouest

FESTIVAL

Le Festival Art Souterrain – Échappe-toi

Photo courtoisie

Demain soir, ce sera le retour de 12e édition du Festival Art Souterrain et pour l’occasion de la Nuit Blanche, un jeu d’évasion géant a été spécialement créé par Échappe-toi. Le public noctambule est donc invité à s’amuser et découvrir deux parcours immersifs de 5 kilomètres, soient le « Voyage au centre de la Terre : la Cité oubliée » et « Chaos : Sauvez l’art, sauvez l’humanité ! ». Les festivaliers sont aussi invités gratuitement à découvrir les œuvres d’art contemporain d’une cinquantaine d’artistes locaux et internationaux, sélectionnées sous le thème RESET : Nouveau départ. L’expo se poursuivra jusqu’au 22 mars prochain. * Demain à 18h à l’entrée sud-ouest du Palais des Congrès par la rue Saint-Antoine ou place Riopelle/ Entrée de la ville souterraine - Montréal

ÉVÉNEMENT

5 à 7 du Prix collégial du cinéma québécois au RVQC

Photo courtoisie

Si vous êtes étudiants au collégial en cinéma, ne manquez pas le fameux 5 à 7 annuel des Rendez-vous Québec cinéma, qui proposent une rencontre entre les artistes des films finalistes au Prix collégial du cinéma québécois et les étudiants. Du coup, les jeunes pourront réseauter aux côtés de Monia Chokri, Sophie Deraspe, Gabriel d’Almeida Freitas, Guillaume de Fontenay et Myriam Verreault. C’est une opportunité pour apprendre sur les enjeux de la culture et des différentes facettes du cinéma québécois. *Ce soir à 17h00 à la Cinémathèque québécoise – 4141 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal

CONCERT

Djely Tapa

Photo courtoisie

La chanteuse montréalaise d’origine africaine Djely Tapa fait briller son étoile avec une nouvelle nomination comme Révélation Radio-Canada musique du monde et une nomination aux JUNO Awards. Sa voix puissante nous faire découvrir un répertoire rythmé d’influence de l’Afrique et de la Colombie. Admirant la force féminine, l’artiste aborde dans ses chansons la solidarité entre les femmes et les valeurs universelles. Elle nous offre ainsi un répertoire éclectique avec des influences d’afro-futurisme, de blues et d’électro. Son premier album solo, BAROKAN, a été coréalisé par Caleb Rimtobaye et Eli Levinson.*Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or- 1676 Rue Ontario Est

Je reste

ROMAN

La plume rouge

Photo courtoisie

1541. Le Nouveau-Monde. Dans ce roman d’époque, basé sur des faits réels, on retrouve la jeune orpheline Marguerite qui se lance à l’aventure, aux côtés de son cousin le Seigneur de Roberval, qui est mandaté par le roi, pour fonder une première colonie sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Ce long voyage périlleux en mer, n’est pas dépourvu d’obstacles et Marguerite se rend rapidement compte des intentions malsaines de son cousin envers son endroit. Elle le repousse et ce dernier décide de la laisser seule en terre inconnu sur un terrain rocheux et inhabité, à proximité de Terre-Neuve... Réussira-t-elle à y survivre? *Sorti le 12 février

LIVRE

Le grand livre du féminin sacré

Photo courtoisie

Connaissez-vous la fondatrice de Ouitch, une plateforme d’éducation en ligne pour sorcières bienveillantes? Il s’agit de Josée Anne Sarazin-Côté qui présente Le Grand livre du féminin sacré. Elle incite aux femmes à écouter leur intuition et nous apprend à mettre en place des rituels de purification et de méditation. Pour l’autrice, se reconnecter avec notre féminin sacré, c’est de former des cercles de femmes, d’être en harmonie avec la nature, de chanter des mantras et même de danser! *Sorti le 12 février