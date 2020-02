Karaoké sur glace aux Vieux-Port

MONTRÉAL | Pour tous les adeptes de karaoké et de l’hiver québécois, la patinoire du Vieux-Port de Montréal proposera vendredi soir un véritable karaoké sur glace où il sera possible d’interpréter, chaussé de ses patins, certains des plus grands classiques de la chanson.

La soirée, qui se déroulera de 21 h à 1 h du matin, sera animée par la drag queen Chouchoune et se tiendra au bassin Bonsecours.

Les billets sont au coût de 9 $ pour un adulte. D’autres forfaits s’appliquent pour les enfants et les familles.