La pizza pas assez chaude

Un restaurant du quartier Ahuntsic devra payer plusieurs amendes pour avoir servi à ses clients des pointes de pizza conservées à une température inadéquate.

Dans un jugement émis le 31 octobre dernier, 4500 $ d’amende ont été imposés au Restaurant Deluxe pour avoir conservé des aliments déjà cuits à une température pas assez élevée.

Entre le 6 juin 2017 et le 18 mai 2018, les inspecteurs de la Ville de Montréal se sont présentés à quatre reprises au restaurant de pizza situé au 591, boulevard Henri-Bourassa Est tout près de la station de métro.

Réchaud éteint

Chaque fois, le même phénomène a été constaté. Des pointes de pizza déjà cuites étaient conservées dans un réchaud éteint, à une température inférieure aux 60 °C requis, avant d’être servies aux clients.

Après deux visites lors desquelles des constats d’infraction ont été donnés, une inspectrice s’est présentée une troisième fois, le 1er février 2018.

Dans le réchaud vitré, dont les boutons de contrôle étaient en position off, il y avait plusieurs pointes de pizza. Alors qu’elles auraient dû être conservées à plus de 60 °C jusqu’à la vente au client, l’inspectrice a plutôt constaté que le réchaud maintenait les pointes de pizza à une température ambiante de 26,2 °C.

« Suite à mon intervention, le responsable a décidé d’allumer le réchaud », écrit l’inspectrice dans son rapport.

Lorsque celle-ci est revenue en compagnie d’une collègue le 18 mai suivant, elles ont encore trouvé le réchaud éteint.

« Lorsqu’un client commandait une pointe, le propriétaire prenait une pointe dans le réchaud non en fonction et la réchauffait un peu dans le four avant de la servir », ont-elles noté au rapport.

Des pointes à la poubelle

La température ambiante du réchaud était de 20 °C et avec leur thermomètre, elles ont constaté que les pointes de pizza avaient une température entre 20° et 24°.

Cette fois, « le propriétaire a décidé volontairement de jeter les pointes de pizza puisqu’il ne voulait pas placer les pointes au réfrigérateur car il ne voulait pas les servir froides, et il ne désirait pas allumer le réchaud pour conserver les pointes chaudes car il disait qu’elles allaient sécher et être invendables ».

Le propriétaire du Restaurant Deluxe n’a pas souhaité répondre aux demandes d’entrevue du Journal.

♦ Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence. Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

Extrait du rapport

« Il y avait des aliments périssables vendus ou servis chauds aux consommateurs qui n’étaient pas gardés à une température interne d’au moins 60 degrés jusqu’à leur livraison. »

– Une inspectrice dans son rapport