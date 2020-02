L’année est encore jeune...

On a bien célébré la fin d’une décennie, en décembre dernier, en s’abreuvant de rétrospectives en tout genre et en tirant des plans sur la comète, priant pour que 2020 s’ouvre sur de nouvelles perspectives.

Alors que nous étions à peine remis des Fêtes, la rumeur du coronavirus qui parvenait de Chine nous semblait encore lointaine.

Chez nos voisins du Sud, le Joker orange sortait indemne de son procès en destitution et, chez nous, on passait la loi 40 sous le bâillon.

Notre hiver en dents de scie se poursuit entre froids polaires, tempêtes et fontes printanières en février.

Les astrologues vous diront que la planète Mercure rétrograde et que ça n’augure rien de bon. Chose certaine, la planète Terre, elle, n’avance pas.

La menace du coronavirus se précise. Jusqu’à tout récemment, les cas à l’extérieur de la Chine se limitaient aux pays d’Asie, mais voilà que la bête gagne l’Europe, l’Amérique latine et le Moyen-Orient. Le mot «pandémie» s’affiche sur tous les fils de presse. Sommes-nous prêts, chez nous, à faire face à un déferlement de cas?

Aux États-Unis, le Joker orange n’aurait pas trouvé mieux à faire que de retirer 35 millions de dollars au fonds de réserve pour répondre rapidement à la menace de maladie infectieuse et 25 millions de dollars du programme de préparation et de prévention en santé publique. On appelle ça avoir le sens du timing!

Tout ça sur fond de chicanes entre démocrates, qui se déchirent et se disputent le titre de candidat à l’investiture, tandis que le Dow Jones plonge quand le «made in China» a la fièvre.

Revenons chez nous. Après avoir été secoués par la débâcle de Bombardier, nous voilà plongés en pleine crise avec les représentants des Premières Nations qui défendent leurs droits territoriaux en bloquant le transport ferroviaire. Nos deux paliers de gouvernement piétinent, l’économie québécoise est en alerte.

On censure Félix Leclerc dans une école du Mile-End, la rectitude politique gagne du terrain.

Nous ne sommes qu’à la fin février!

Chéri, est-ce qu’on a des masques? Non, mais on a des antidépresseurs en masse!