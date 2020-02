Le Rouge et Or contre les Carabins pour ouvrir la saison

C’est avec un duel entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal que TVA Sports entreprendra la couverture de la prochaine saison de football universitaire du RSEQ, le dimanche 6 septembre.

Pour l’occasion, le Rouge et Or tentera de venger sa défaite contre les «Bleus» subie en novembre dernier, à la Coupe Dunsmore.

Il s’agira de la première des neuf rencontres de saison régulière du RSEQ qui seront diffusées sur les ondes de TVA Sports. Le deuxième rendez-vous entre l’Université Laval et l’Université de Montréal sera également retransmis, le samedi 10 octobre.

La saison régulière de football du RSEQ sera officiellement lancée le vendredi 28 août et prendra fin le 31 octobre.

Le Rouge et Or prendra six fois l’affiche à TVA Sports, tandis que trois matchs des Carabins seront diffusés.

Lors de la dernière journée du calendrier régulier, le match présenté reste à déterminer entre les Stingers de Concordia contre les Carabins ou le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke contre le Rouge et Or.

Il sera ensuite possible de suivre les duels éliminatoires du RSEQ et d’U Sports à l’antenne de TVA Sports. Les demi-finales seront présentées le samedi 7 novembre, tandis que la finale de la Coupe Dunsmore sera diffusée la semaine suivante.

Les champions québécois se mesureront ensuite à ceux de l’Ouest canadien, le 21 novembre, dans le cadre de la Coupe Uteck. Les champions de l’Ontario et de l’Atlantique feront de même à la Coupe Mitchell.

La saison prendra fin le 28 novembre avec la présentation de la Coupe Vanier.