Meurtre de la jeune Océane: «Était-il tellement paniqué qu’il a cru bon de devoir effacer son geste?» demande un expert

Le meurtre de la jeune Océane Boyer, 13 ans, soulève un nombre incalculable de questions à l’heure actuelle.

François Sénécal, un ami de la famille âgé de 51 ans, a été accusé du meurtre au premier degré de la jeune fille. Cette annonce a créé une onde de choc dans la famille et la communauté de la jeune adolescente.

Plusieurs hypothèses pourraient expliquer comment un homme dans la cinquantaine, ne possédant pratiquement aucun antécédent criminel, peut ainsi passer à l’acte.

«A-t-il toujours porté en lui une dimension psychopathique ou une dimension pédophile? C’est possible» explique Hubert Van Gijseghem, psychologue et expert psycholégal, en entrevue sur les ondes de LCN.

Dans cette optique, il est possible que cet individu ait toujours réussi à contrôler ses pensées, toujours selon l’expert.

«Abuser sexuellement d’un enfant, c’est une chose. Tuer cet enfant, c’est une autre chose» a-t-il ajouté.

Van Gijseghem rappelle que plusieurs hypothèses seront explorées tout au long de l’enquête, comme celle du geste unique.

«Le suspect était-il tellement paniqué qu’il a cru bon de devoir effacer son geste?» se demande-t-il.

Une relation sexualisée?

Le psychologue et expert psycholégal n’écarte pas non plus la possibilité qu’une sexualisation teintait déjà ce lien entre l’accusé et la victime.

«Quand j’ai appris qu’il y avait probablement une sexualisation, ou du moins une coloration sexuelle [la victime a été retrouvée en partie dénudée] je me suis tout de suite dit que ça pouvait être un abuseur qui s’est engagé dans un commerce sexuel avec un enfant depuis quelque temps déjà» croit Hubert Van Gijseghem.

«C’est drôle à dire, mais même des hommes qui ne sont pas nécessairement pédophiles peuvent à un moment donné tomber en amour avec un enfant» ajoute l’expert, sous toute réserve.

«Quand les jeunes filles ou les jeunes garçons entrent dans une nouvelle phase de leur développement mental, ils voient l’abus complètement différemment. Ils développent à ce moment-là le désir d’en parler ou de s’en sortir» explique Van Gijseghem, laissant planer un nouveau doute sur la relation qu’entretenait la jeune fille avec l’accusé.

Pour l’instant, impossible de savoir si cette hypothèse est valide. Toutefois, l’expert souligne qu’il est possible que François Sénécal se soit rendu compte dernièrement que la jeune Océane était prête à dévoiler certaines choses au sujet de son présumé agresseur et qu’il aurait ainsi pris panique.

Geste de psychopate?

Pour certains motifs, le psychologue pourrait associer le crime à un geste de psychopate, mais les circonstances du crime lui laissent croire qu’il n’en serait pas un.

«Quelqu’un qui a d’importants traits psychopatiques ne laisserait pas ce corps-là au bord du chemin où il sera trouvé le lendemain. Quelqu’un qui a une dimension psychopathique va tout faire pour camoufler ce corps-là pour échapper à la détection et à l’arrestation» explique l’expert psycholégal.

À cet effet, la fille du suspect, Alexandra Sénécal, a par ailleurs raconté à notre journaliste que son père aimait tendrement cette fillette et qu’il la gâtait en lui achetant des cadeaux.

Vendredi, François Sénécal a été accusé de meurtre au premier degré, soit l’accusation la plus grave selon le code criminel canadien. Il sera de retour en Cour le 4 mars prochain.