Pains artisanaux faits maison

Rien ne vaut la saveur et la texture d’un pain qu’on a pétri de nos mains et que l’on déguste alors qu’il est encore chaud, nourrissant du même coup notre fierté de l’avoir fabriqué nous-même. Faites-en l’expérience !

Moule à pain

Photo courtoisie

Garder à la portée de la main un tel moule à pain (4,5 × 8,5 po), renforcé de céramique, durable et antiadhésif peut s’avérer très utile lors de la cuisson de pains artisanaux et de gâteaux. Ajoutez-le à votre collection !

doyondespres.com > 24,99 $

Panier pour fermenter

Photo courtoisie

Pendant que la pâte à pain fermente dans ce panier de fermentation traditionnel Banneton, ce dernier y laisse son empreinte qui s’apparente à des anneaux. De plus, il retient et absorbe la chaleur, assure une forme et une texture uniformes, puis contrôle l’humidité sur la surface de la pâte pour obtenir une croûte homogène.

linenchest.com > 19,99 $ (20 cm), 24,99 $ (25 cm)

Duo planche et couteau

Photo courtoisie

La planche à découper en bois Peugeot s’utilise sur deux faces. L’une pour tailler des aliments, et l’autre, rainurée, pour trancher le pain à l’aide du couteau de 21 cm qui l’accompagne, qui convient à tous les types de pains.

linenchest.com > 129,99 $

Baguettes au four

Photo courtoisie

Placées dans ce moule en acier de 15,25 po de longueur, deux baguettes y cuiront à la perfection ! Le moule antiadhésif est perforé, permettant la libre circulation de l’air et la création d’une croûte bien craquante.

doyondespres.com > 26,39 $

Dans un seul bol

Photo courtoisie

Cet ensemble Lékué pour confectionner du pain à la maison comprend un bol polyvalent au design unique pour peser, pétrir et cuire le pain au four, dans ce même récipient. L’ensemble inclut aussi un livret de recettes, puis un moule en silicone destiné à la cuisson de quatre mini baguettes à la fois.

linenchest.com > 59,99 $