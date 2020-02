[PHOTOS] Martin Deschamps fête 20 ans de musique entre amis

MONTRÉAL | Martin Deschamps s’est offert toute une célébration musicale, vendredi, aux côtés d’artistes de la trempe de Nanette Workman, Breen LeBoeuf et Patrick Norman, pour ses 20 ans de carrière, à la première de Comme je suis 2020 à la Salle André-Mathieu.

Ça jasait ferme lorsque les lumières se sont éteintes sur des extraits des succès de Comme je suis. Et ce n’était que le début de ce voyage à travers ce marquant opus vendu à plus de 75 000 exemplaires, qui allait élever Deschamps à un statut de vedette rock, après avoir repris le micro de Gerry Boulet au sein d’Offenbach.

Vingt ans plus tard, Deschamps a demandé à Éric Lapointe, Les Respectables, Florence K, Angel Forrest, Damien Robitaille, Daniel Boucher, Reney Ray, Nanette Workman, Patrick Norman, Marco Calliari et sa fille Lou Granger Deschamps, qu’on a pu découvrir à La Voix Junior, d’en revisiter les pièces avec lui. Ça a donné Comme je suis 2020, sorti en septembre.

Le rockeur s’est bientôt présenté, tout sourire, pour entonner Ma blonde est tellement et Au bout d’mes blues. «Bienvenue au 20e anniversaire de Comme je suis! Je suis très heureux de vous présenter mes chansons avec mes amis!» a-t-il confié avant d’évoquer de grands moments de sa vie. Hauts faits de carrière, oui, mais aussi la rencontre de son amoureuse et la naissance de sa fille. Charmant!

Angel Forrest a lancé le bal en interprétant Mon chien est mort, avant de nous présenter sa nouvelle The Blame Game, provoquant la danse endiablée d’un spectateur. «Je voulais que mes chansons goûtent mes invités», a ensuite précisé un Deschamps en accueillant Reney Ray, qui a fait lever la fête avec sa version de Comme je suis et en chantant Les yeux du cœur avec son ami.

C’était sans compter les Casanova et Vérité mises en valeur par Florence K et Lou, qui a insufflé une bonne dose d’énergie en chantant avec son père leur composition Peace and Love. Décidément, la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre!

Un bouquet de souvenirs

«Let’s rock and roll! On part le bicycle à gaz!» a crié Deschamps après l’entracte, alors que Nanette Workman se précipitait sur la scène pour pousser la note sur Straight Pipe.

Que de souvenirs entre Breen LeBoeuf venu chanter Deux autres bières et l’énorme hit Mes blues passent pu dans porte d’Offenbach, provoquant la première ovation debout de la soirée; Patrick Norman qui s’est attaqué à À soir et Marco Calliari qui a fait danser la foule avec Les rats d’la rue Chambord.

Au moment d’écrire ces lignes, Martin Deschamps était loin d’avoir fini la fête!

La tournée Comme je suis 2020 s’arrêtera dans plusieurs villes du Québec. Pour toutes les dates: martindeschamps.com.