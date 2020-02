Quiz : Connais-tu bien les termes financiers?

Accès aux marchés financiers

Autorité des marchés financiers

Association des marins francophones

Assemblée des mineurs de Fermont

« L’Autorité est l’organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour encadrer le secteur financier québécois et prêter assistance aux consommateurs de produits et services financiers. Elle se distingue par un encadrement intégré des domaines de l’assurance, des valeurs mobilières, des instruments dérivés, des institutions de dépôt – à l’exception des banques – et de la distribution de produits et services financiers. » AMF