Qui n’a jamais rêvé de visiter l’Italie, avec son architecture à faire rêver, et sa nourriture traditionnelle et gargantuesque ? Je vous propose donc aujourd’hui deux produits qui, ensemble, vous donneront un plat digne des plus grands restaurants de Rome. Des produits faits ici, aux saveurs d’Italie.

Boulettes de veau assaisonnées

Les propriétaires de Délimax-Montpak, entreprise spécialisée dans l’élevage de veaux et d’agneaux, ont lancé en septembre dernier une nouvelle marque dérivée : Famille Fontaine. Cette dernière permet donc aux propriétaires de sortir de l’ombre.

Et parmi les nouveautés, on dénombre des prêts à cuire qui sont faits de viande fraîche avec, au maximum, cinq ingrédients. Aussi, ils ne contiennent aucun agent de conservation. Les boulettes assaisonnées sont idéales pour une sauce à spaghetti à l’italienne ou un ragoût typiquement québécois. De plus, elles sont cuites en 20 minutes seulement. Délicieuses, et c’est rapide !

Famille Fontaine

Sauce tomate basilic

Il y a quelque temps, le chef Stefano Faita lançait sur le marché des produits québécois aux saveurs italiennes avec son partenaire d’affaires, Michele Forgione. Parmi ceux-ci se retrouve une sauce tomate et basilic qui ne vous laissera pas indifférents. Fabriquée dans la plus pure tradition italienne, cette sauce trouvera facilement sa place dans vos cuisines.

Elle se distingue des autres sauces commerciales par son onctuosité et la délicatesse de ses arômes. On peut dire qu’il s’agit véritablement d’une sauce passe-partout. Ajoutez-lui de la viande ou des légumes et vous aurez une sauce complète des plus savoureuses. Et honnêtement, même nature, elle sera parfaite.

Stefano Faita

Des nouvelles du goûteur

Dernièrement, une lectrice me demandait si une nouvelle Soirée du Goûteur aurait bientôt lieu. C’est donc avec grand plaisir que je vous informe que cet événement aura lieu le samedi 14 mars prochain, au Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco, à Trois-Rivières.

J’aurai le grand plaisir d’animer cette soirée thématique, où le gin québécois sera à l’honneur, et qui a été mise sur pied en collaboration avec Les Délices d’automne.

Cette soirée s’annonce à la fois gourmande et instructive, alors que cinq succulents gins de distilleries québécoises vous seront proposés en accord avec de délicieuses bouchées. En plus d’avoir la chance d’entendre et de rencontrer les distillateurs invités, le groupe Jimmy and the Cadillacs ainsi que le duo Toi, moi et la guit performeront sur scène. Une soirée que vous ne voulez pas manquer... et pour laquelle il reste encore quelques billets.

► Billets en vente ici : bit.ly/39ZNqt9